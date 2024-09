San Marino jalgpallikoondis sai ajaloolise võidu

Nimelt pole San Marino koondis kunagi varem ametlikku võistlusmängu võitnud. Nende seni ainus võit - 2004. aastal samuti Liechtensteini üle - tuli sõpruskohtumises.

Liechtensteini ründaja Fabio Luque-Notaro saatis avapoolaja 30. minutil palli kodumeeskonna väravasse, aga videokohtunik jättis selle suluseisu tõttu lugemata.

Teise poolaja alguses õnnestus 19-aastasel Nicko Sensolil hoopis San Marino juhtima viia. Lätlasest kohtunik Andris Treimanis andis küll kaheksa üleminutit, aga San Marino pidas vastu ja sai juubeldada.

SAN MARINO WIN A GAME FOR THE FIRST TIME IN 20+ YEARS & A COMPETITIVE MATCH FOR THE FIRST TIME EVER!!!



History is made as the worst team in the FIFA rankings (210th) finally end the longest winless run in international football history (140 games dating back to April 2004)!!! pic.twitter.com/xbB3M2WQUE