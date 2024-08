Rene Zahkna tuli Otepääl maailmameistriks

Zahkna sõitis kohe algusest peale esikümnes ning läbis esimesed kolm lasketiiru veatult. Pärast teist lasketiiru esikohale kerkinud Zahkna jättis siis aga keerulises Otepää tuules viimasel laskmisel kolm märki üles ning lubas sellega tšehhi Jonas Mareceki lähedale.

29-aastane Zahkna sõitis siis aga viimase lõigu suurepäraselt ning jättis konkurendi selja taha, tulles ajaga 32.28,6 Otepää kodupubliku ees ühisstardist sõidus maailmameistriks!

"Poisid ja tüdrukud, daamid ja härrad! Kõik jutud!" ütles Zahkna pärast finišit ERR-ile. "See on unistuste stsenaarium, et Eesti lipp ulatatakse finišisirgel. Mul oli nii väike edu, kaalusin kas võtan selle. Õnneks sain kätte."

Marecek (0+1+0+2) lõpetas Zahknast 7,9 sekundit hiljem, pronksmedali pälvis lätlane Andrejs Rastorgujevs (1+1+1+2; +19,7). Esimesena jäi medalist ilma ukrainlane Anton Dutšenko (1+0+0+0; +31,6).

Viimases lasketiirus Zahknaga koos lasknud prantslane Emilien Claude eksis neljal lasul ning lõpetas seitsmendal kohal (0+0+1+4; +49,7).

Enne sõitu:

Tehvandi spordikeskuses toimuval MM-il on Zahkna saavutanud supersprindis kümnenda ning sprindis 15. koha. Pühapäeval stardib ta ühisstardist sõidus 30 võistleja konkurentsis stardinumbriga 13.

Numbriga üks võistleb ukrainlane Dmõtro Pidrutšnõi, kes saavutas supersprindis MM-tiitli. Stardinumbrit kaks kannab sprindidistantsil maailmameistriks tulnud tšehh Jakub Stvrtecky, nende kahega samast reast saab lähte veel ukrainlane Artem Tõštšenko.

Valitsev maailmameister Taras Lesiuk Otepääl ei võistle, kuid mullune MM-hõbe Dmitrii Šamaev kannab numbrit 21 ning mullu pronksi võitnud leedulane Vytautas Strolia võistleb numbriga 11.