Realis võidukalt debüteerinud Mbappe: see oli mulle suur hetk

Varem oli ta PSG ja Monaco ridades võitnud kokku seitse Prantsusmaa meistritiitlit, aga eurosarjas karikat kergitanud mitte. Kõige lähemale jõudis ründaja 2020. aastal, kui Meistrite liiga finaalis tuli PSG-ga tunnistada Müncheni Bayerni paremust.

"See oli suur õhtu," lausus Mbappe pärast 2:0 võitu Atalanta üle. "See oli mulle suur hetk ja me võitsime tiitli, mis on tähtis - Madridis pead sa alati võitma."

"Olen väga rahul. Ja väravaga ka - see oli minusuguse ründaja jaoks oluline. Aga kõige tähtsam on olnud rõõm selles meeskonnas mängida."

Mbappe väravale 68. minutil andis resultatiivse söödu inglane Jude Bellingham. "Enne mängu me sellest isegi ei rääkinud [kas ta lööb värava - ERR], me lihtsalt ootasime, et see juhtub," sõnas mängu parimaks valitud mees.

"Ta on sedasorti mängija, kes kirjutab ise oma ajalugu... ikka ja jälle kannab ta meeskonda ja ta tegi seda ka täna."

Prantslast kiitist ka Realile peatreenerina 14. tiitli toonud Carlo Ancelotti. "Mbappe mängis väga hästi, ta kohanes meeskonnaga väga hästi," tunnustas itaallane.

"Ta kombineeris Vinicius Juniori ja Bellinghamiga hästi. Loomulikult on meil palju kvaliteeti, aga me peame ka kokku mängima ja seda me täna tegimegi."