Kuressaare alistas teise poolaja väravatest Kalevi

Pärast väravateta avapoolaega avas Kuressaare 69. minutil skoori, Märten Pajunurm lõi 82. minutil teise ja Karl Õigus 85. minutil kolmanda värava.

Täpselt samamoodi - Kuressaare 3:0 võiduga - oli lõppenud ka meeskonna esimene Premium liiga kohtumine sel hooajal, aga juuli alguses tehti 2:2 viik.

Liigatabelis hoiab Kuressaare 24 punktiga kaheksandat kohta, aga 20 punktiga jätkab Kalev on üheksas ehk üleminekumängude positsioonil.

Enne mängu:

Liigatabeli kaheksandal real paiknev Kuressaare on tänavu 22 mänguvooruga kogunud 21 punkti, kuid pole võidurõõmu tundnud alates 19. juunist, mil nad võõrsil Narva Transi 1:0 alistasid.

Kalev on samuti 22 mängu pidanud, kuid on Kuressaarest ühe punkti vähem teeninud. Ka nende viimane võit jääb juunikuusse, kui Kalev 28. juunil Pärnu Vapruse 1:0 alistas. "Selles ringis on tabeli esinelik mängitud ja algab viiene seeria teiste vastu. Kindlasti mäng, kust tahame punktid koju jätta, uued jõud on kohal," sõnas Kalevi treener Daniel Meijel.

Kuressaare jaoks oleks oluline mäng võita ning vahet Kaleviga veidi paisutada, vastasel korral langetaks ise tabeli eelviimaseks. Tänavu on need kaks klubi Premium liigas pidanud kaks kohtumist, juuli alguses mängiti välja 2:2 viiki, kuid kevadel lõid saarlased kolm vastuseta väravat.

"Reedel õhtul ootab meid Kadriorus oluline kohtumine. Kõik viimased mängud Kalevi vastu olid väga põneva stsenaariumi ja sama võib oodata nüüd," sõnas Kuressaare treener Jan Važinski. "Tähtsamad asjad on meie jaoks - plaani säilitamine, kompromissitu võitlus iga väljaku meetri ja Viikingite tugev sisu."