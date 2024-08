GALERII | Iluuisutajad said olümpiamedalid kaela kaks ja pool aastat hiljem

Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) määras tänavu jaanuaris Pekingi olümpiamängudel eel positiivse dopinguproovi andnud Venemaa iluuisutajale Kamila Valijevale võistluskeelu.

Valijeva võitis positiivse proovi andmise ja dopinguskandaali avalikuks tulemise vahepealsel ajal kuldmedali nii Pekingi olümpiamängudel kui ka Tallinnas toimunud EM-il. Venelanna proovi tulemused avaldati päev pärast seda kui ta aitas Venemaa olümpiakomitee koondise Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel esikohale.

Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) tühistas CAS-i otsuse järel Valijeva tulemused 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel ja Tallinnas toimunud EM-il. Selle tulemusel tõusis võistkonnavõistluse võitjaks USA ja teisele kohale Jaapan. Venemaa olümpiakomitee koondis pidi leppima pronksmedaliga.

Vastavalt Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) reeglitele tuleb ümberjaotatud medalid üle anda avalikul üritusel ning nõnda said USA ja Jaapani koondislased oma medalid kätte Pariisis.

"See oli sürreaalne kogemus. Saime oma medalid kätte ja kui ma pöörasin ümber, siis nägin Eiffeli torni. Ma olin sellest vapustatud. See võttis mul hinge kinni," sõnas USA jäätantsija Madison Chock.

"Ma olen selle medalita nii kaua olnud, et ma peaaegu harjusin selle tundega. Nii et kui see medal mulle täna kaela pandi, siis ei tahtnud see mulle esialgu pähe mahtuda," lisas üksiksõitja Vincent Zhou.

Venemaa iluuisutajad medalitseremoonial ei osalenud.