Peaty kahtles hiinlaste teatekullas: võitmisel pole mõtet, kui see pole aus

Sel kevadel kirjutas The New York Times, et ligi pool 2021. aasta Tokyo olümpiamängudel kolm olümpiakulda teeninud Hiina ujumiskoondisest tarvitas dopingut ning maailma antidopinguagentuur (WADA) otsustas mitte sekkuda.

23 Hiina tippujujat andsid 2021. aastal positiivse dopinguproovi, kuid pääsesid seitse kuud hiljem Tokyo olümpiamängudele. Hiina antidoping tunnistas 2021. aastal positiivseid proove, kuid kirjutas aruandes, et ujujad tarvitasid keelatud ainet tahtmatult ja väikeses koguses ning ei väärinud selle eest karistust.

Rahvusvaheline antidoping (WADA) algatas Hiina ujujate juhtumi sõltumatu läbivaatamise, kuid suurte ujumisriikide USA, Suurbritannia ja Austraalia antidopinguorganisatsioonid kritiseerisid WADA-t ning ütlesid, et organisatsioon ei tee piisavalt.

Pühapäeval teenis Hiina meeste nelik koosseisus Xu Jiayu, Qin Haiyang, Sun Jiajun ja Pan Zhanle 4x100 kompleksteateujumises olümpiavõidu, edestades USA-d ning Prantsusmaad. Neljandaks jäänud Suurbritannia neliku teine vahetus Adam Peaty kahtles, et Hiina ujujad tarvitasid keelatud ainet tahtmatult.

"Kui sa oled seda ainet puudutanud ja tead, et sa petad, siis sa ju ei võida?" ütles kuuekordne olümpiamedalist. "Ma ei taha tervet rahvust või gruppi süüdistada, see on ka ebaaus. Aga inimesed, kes peaksid oma tööd tegema: ärgake üles ja tehke oma tööd."

Kaks ujujat - Qin Haiyang ja Sun Jiajun - olid välja toodud eelmainitud aruandes ning astusid pühapäeval pjedestaali kõrgeimale astmele. "Võitmisel pole mõtet, kui see pole aus," ütles Peaty. "Sa tegelikult tunned tõde oma südames. Kui sa oled kahel korral seda ainet tarbinud, siis ausa inimesena peaksid sa spordist väljuma. Aga me teame, et spordis ei käi asjad lihtsalt."

Enne Pariisi olümpiat väljendas oma muresid ka USA ujumistäht Caeleb Dressel. "Ameeriklased on olnud valjud," jätkas Peaty. "Me ei tahtnud lasta end sellest segada. Meil peaks olema süsteemi usku, aga meil pole seda. See peab olema karmim. Ma olen algusest öelnud, et see on pettus. Kui sa võidad ebaausalt, on see pettus."

USA võitis Pariisis 28 medalit, neist kaheksa kuldset ja 13 hõbedast. Medalitabelis oli teisel kohal Austraalia 18 medaliga (seitse kulda), Hiina võitis kokku 12 medalit, teenides kaks olümpiavõitu, kolm hõbedat ning seitse pronksi.