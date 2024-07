Zirgi isa poja edust olümpial: see oli emotsionaalne hetk mõlemale poolele

"Ema süda väga puperdab ja on emotsioone täis," kirjeldas Kregori Zirgi ema enda emotsioone enne poja olümpiafinaali ujumist. "Oi, ma ei tea, mis saama hakkab. Finaal saab olema meeletu, vägev õhtu tuleb," lisas Zirgi isa Kunnar.

"Eks me ikka lootsime, et saab finaali," rääkis Katrin Zirk. "Loomulikult lootsime, selliseid asju enne ei räägita, kui need asjad juhtuvad. Nii läks ja see oli väga vägev," kirjeldas Kunnar Zirk poolfinaali järgseid emotsioone.

Vanemad poega Pariisis näost näkku veel näinud ei ole. "Siin kohapeal oleme ainult basseinis näinud, kui ta ujub. Me ei ole saanud kohtuda ja see on täiesti mõistetav, aga kui ujumised on läbi, siis kindlasti kohtume ma arvan," kommenteeris Katrin Zirk.

Poolfinaalis olid Zirgi vanematel basseinile hea vaade. "Õnneks meil olid kohad peegelpildis meediaalaga ja me nägime, kui Kregor nuttis ja meie saime enda sini-must-valge üles tõmmata ja tema nägi meid ja see oli väga emotsionaalne hetk mõlemale poolele," kirjeldas Kregor Zirgi isa teisipäevast poolfinaali.

Teisipäevase poolfinaali järel said lisaks Kregor Zirgile palju tähelepanu ka tema vanemad. "Hästi palju saadeti eile kirju, ma naersin veel, et vist ei ole elu jooksul kokku ka nii palju sõnumeid saanud, kui eile kokku sain. Kõik vanad tuttavad kirjutasid, see oli uskumatu," lõpetas Zirgi ema Katrin.