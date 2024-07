OTSEBLOGI | Kristin Kuuba kohtub mitmekordse olümpiamedalistiga

Enne mängu:

Kuuba alustas teisipäeval naiste üksikmänguturniiri kindla võiduga, alistades Maldiivide esindaja Fathimath Nabaaha Abdul Razzaqi 21:7, 21:9. Täna on eestlanna vastaseks Rio OM-hõbe ja Tokyo OM-pronks Pusarla Sindhu, kellega Kuuba varem mänginud ei ole.

"Sindhul on nii tugev rünnak, et pean rohkem ette servima, varieerima, tilkpalle sisse tooma," rääkis Kuuba ERR-ile. "Saab olema väga huvitav ja põnev matš, ma ei ole kunagi Sindhu vastu varem mänginud. Mul ei ole midagi kaotada, tema on täielik favoriit. Lähen lihtsalt mängu nautima ja näitama, et ka eestlased oskavad sulgpalli mängida!".

Kohtumise võitja tagab endale koha kaheksandikfinaalis, kaotaja jaoks on OM-i üksikmänguturniiri läbi.