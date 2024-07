Kaljulaid: Sõõrumaa käis toa pendliga üle ja ütles, et energia on paigas

Avatseremoonial Eesti lippu kandnud Kaljulaid rääkis oma esimese matši eel, et on Pariisis kohaliku eluga väga rahul. "Ideaalne koht, kus viis päeva enne võistlust valmistuda. Kõik mugavused on olemas, enam väga palju trenni tegema ei pea, saab puhata ka," tõdes Kaljulaid ERR-ile.

Eestlase jaoks algab kuni 90 kg kaaluvate meeste judoturniir kolmapäeval matšiga Mauritiuse judoka Remi Feuillet' vastu. "Ta elab ja treenib Prantsusmaal, traditsiooniline prantsuse maadlus: kumi-kata, üritab visata põlvedelt, peaks suhteliselt hästi minu maadluspildiga sobima. Kirjeldan seda kui koledat maadlust, ma ei võta ühtegi riski, üritan lihtsalt teda enda poole tuua ja ilmselt karistustega võita," iseloomustas Kaljulaid oma esimest vastast.

Võidu korral jätkaks Kaljulaid võistlemist avaringis vaba olnud jaapanlase Sanshiro Murao vastu, kes võitis selles kaalus mullustel maailmameistrivõistlustel pronksi.

"Tema on ilmselt üks kõige raskemaid pähkleid, aga midagi pole teha, loos oli selline. Teine matš on natuke huvitavam, seal peab olema suhteliselt loov. Olen temaga varem maadelnud, märkasin matši ajal mõnda võimalust, eks ma siis üritan neid rakendada, kui mul õnnestub teise matši jõuda," sõnas Kaljulaid.

Eesti judoka ei ole lasknud olümpiamelul ennast häirida. "Mõtlen sellest kui igast teisest võistlusest. Olen 25 aastat judot teinud, ei näe põhjust hakata üle mõtlema üks päev enne võistlust. Mis on positiivne, on see, et Urmas Sõõrumaa käis pendliga toa üle ja ütles, et energia on paigas," kinnitas Kaljulaid.