Lipukandja Kaljulaid: ootamatult emotsionaalseks muutusin

Pariisi suveolümpiamängud said ametlikult alguse suurejoonelise avatseremooniaga ning Eesti lippu hoidsid Seine'i jõe peal judokas Klen-Kristofer Kaljulaid ja vibulaskja Reena Pärnat.

Kaljulaid ütles, et ei oodanud nii võimsat kogemust. "Ootamatult emotsionaalseks muutusin. Ma olen väga külm inimene, see oli mulle enda jaoks ka üllatus," ütles judokas, kelle sõnul oli eestlastel avatseremoonial lipuga veel plaane.

"Meil oli plaanis nii, et proovime kukil või proovime, et hoian kahe käega üleval, aga selle lükkame järgmisesse korda," lisas ta.

Pärnat ütles, et avatseremoonia on meeldejääv kogemus. "Väga teistsugune tunne, väga äge ja lahe. Vihma sadas ja mõlema pool olid tribüünid. Väga lahe oli lehvitada kõigile, äge kogemus. Külm ei ole, aga märg on," sõnas vibulaskja.