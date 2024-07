Avatseremoonial Eesti lippu kandev Kaljulaid: see on väga suur au

Reedene Pariisi olümpiamängude avamistseremoonia on eriliseks kogemuseks ka Eesti judokale Klen-Kristofer Kaljulaidile, kes on seal lipukandjaks. Neljapäeva õhtul lendas ta Pariisi, võistlema asub järgmisel nädalal.

Reedesel Pariisi olümpiamängude avamistseremoonial lisandub Eesti lippu kandvate sportlaste nimekirja judoka Klen-Kristofer Kaljulaid, kelle teekond Pariisi algas neljapäeval heas meeleolus.

"Eks see on kindlasti väga suur au. Ma just vaatasin siia sõites ka, et enne mind on kandnud veel judoka Martin Padar 2008. aastal ja kunagi 2000. aastal ka Tõnu Tõniste, keda ma pean ka poolenisti judokaks. Nii, et ma olen siis kolmas," rääkis Kaljulaid ERR-ile.

Teadet avatseremoonial Eesti lipu kandmisest ei osanud olümpiadebütant oodatagi. "Kohe kindlasti mitte. Ei! Seal on palju võimekamaid sportlasi, kes oleks võinud seda teha, aga positiivne üllatus. Nagu ma ütlesin. eks see on väga suur au. Mind mingid erilised tunded lisaks sellele ei valdanud, praegu on piisavalt palju tegemist, võistlustele keskendumisega," sõnas ta.

Olümpial toimuva meluga pole Kaljulaid enne saabumist kursis, küll aga on paigas kõik, mis puudutab tema võistlusvormi. "Ma valmistusin olümpiaks teades, et kui ma kolm asja saan enda jaoks paika, siis on oodata ka head tulemust. Need kolm asja olen ma enda jaoks taganud, mis on siis maadluse tunnetus, jõud ja kaal. Ma pole väga palju kaugemale sellest mõelnud, aga ma kujutan ette, et avamine on eriline."

Pariisi olümpiamängude avatseremoonia toimub reedel, Klen-Kristofer Kaljulaid alustab võistlemist 31. juulil.