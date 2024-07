Differt OM-debüüdi eel: sellises keskkonnas polegi ma sünnipäeva tähistanud

Mullune Euroopa meistrivõistluste pronks Nelli Differt teeb olümpiadebüüdi laupäeval, kuid tähtsaid sündmusi on tal Pariisis veelgi: eile tähistas ta 34. sünnipäeva.

"Sünnipäev on läinud huvitavalt, sellises keskkonnas ei ole veel sünnipäeva pidanud. Üldiselt olen kõik oma sünnipäevad olnud laagrites, ma arvan, et selline 15 aastat on mul kindlasti möödunud laagris sünnipäeva pidamine," rääkis Differt ERR-ile.

Kuigi kolmapäeval tekkis probleeme varustuskontrollis, on need nüüdseks lahenenud ning Differt saab täielikult oluliseimale keskenduda.

"Tõesti see Grand Palais on väga uhke, meil oli seal relvakontroll, andsime oma asjad ära ja samal ajal, kui kontrolliti, tehti meile siis tuur. Näidati kõik protseduurid, mida meie peame ka siis läbima. See on tõesti väga suursugune ja uhke. Sellises võistluskohas ma pole mitte kunagi võistelnud," kinnitas eestlanna.

Differt sai oma esimese vastase teada alles neljapäeva pärastlõunal. Loosi tahtel tuleb kõigepealt vastamisi minna lõunakorealanna Kang Young Miga.

"Ma ei mäleta üldse, millal ma temaga viimati vehklesin. Ma kindlasti olen seda teinud, sest ta on ikkagi väga pikalt selles vehklemiskarussellis tiirelnud. Ta oma stiililt on minuga natuke sarnane. Ta on ka lühemat kasvu, kasutab samasugust käepidet nagu mina. Tema on vasakukäeline," iseloomustas Differt esimest vastast.

Naiste epeevehklemise individuaalturniir peetakse Pariisi olümpial laupäeval.