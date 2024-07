Differtile loositi avaringiks kahest võimalikust vastasest ilmselt sobivam

Differtil oli juba eelnevalt teada, et ta läheb esimesena vastamisi kas Lõuna-Korea vehkleja Kang Young Miga või tema jaoks ebamugava vastase, ameeriklanna Anne Cebulaga. Neljapäeval selgus, et Differti esimeseks vastaseks on 39-aastane Kang.

"Kangiga ma võistlussituatsioonis võib-olla olen vehelnud, ma ei ole FIE lehelt üle kontrollinud, aga kindlasti mitte viimase kolme-nelja aasta jooksul. Ma isegi vist ei ole sattunud temaga ühelgi võistlusel soojaks vehklema," rääkis Differt Eesti ajakirjanikele, enne kui teadis, kummaga ta vehklema peab.

"Ta oma stiililt võiks olla mitte selline nagu see ameeriklane, aga eks nad mõlemad oskavad vehelda. Kõik need 36 vehklejat, kes siin kohal on, oskavad vehelda. Ja nagunii ma pean minema vehklema oma vehklemist," lisas Differt.

Kang kuulus Lõuna-Korea koondisesse, kes sai kolm aastat tagasi Eesti epeeneliku järel Tokyos hõbemedali. Individuaalsel tasandil on tema suurimaks saavutuseks kuldmedal 2018. aasta Aasia mängudelt Jakartas.

Lõuna-korealannaga vehkleb Differt Pariisis laupäeval Eesti aja järgi kell 12.15. Ühtlasi tunnistati neljapäeval võistluskõlbulikuks ka Differti mask. Cebula alustab oma turniiri kahekordse individuaalse maailmameistri, Rio olümpiahõbeda Rossella Fiamingo vastu.

Edu korral läheb Differt 16 parema seas vastamisi Giulia Rizzi ja poolatari Alicja Klasiku vahelise matši võitjaga. Itaallanna on sealjuures maailma edetabeli viiendaks naiseks.