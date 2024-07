ERR Pariisis | Differti mask ei läbinud relvakontrolli: paanikaks pole põhjust

Differtit ja tema treenerit Helen Nelis-Naukast abistab Pariisis Kaido Kaaberma, kes algselt oli appi palutud relvameistrina, aga siis tehti temast ka tiimiliider ja tema abi kulus kohe ka ära. "Terve hooaja vältel on meil relvadega olnud hästi palju jama, seetõttu otsustasime, et meil vaja relvameistrit kaasa, et ei ole aega siin sellepärast jamada. Ja kuna Kaido oli vaba, siis ta sai meiega kaasa tulla," selgitas Nelis-Naukas. "Ta sai nüüd endale rinnakaardi, et on meie tiimiliider. Ta ei ole ainult relvameister, ta aitab meid igas asjas. Täna juhtus väga paha asi. Relvakontrollis ei läinud Nelli mask läbi. Ja kui meil ei oleks Kaidot kaasas olnud, siis ma ei tea, mis me oleks teinud."

"Tellisime tootjafirmalt uue maski, ma ei tea, kas see jõuab siia. Maskil on needid külje peal ja öeldi, et need peavad kõik olema kumera kujuga, aga kaks tükki olid teravad. Nellile öeldi, et sellega vehelda ei saa," jätkas Naukas. "Aga õnneks on Kaidol kõik asjad kaasas, ta läks neid neete välja võtma ja asendama ümarate neetidega. Kas see tal õnnestub, me veel ei tea. Aga see, kes Eestis müüb seda Ungari maski, millega meie vehkleme, võttis rahvusvahelise vehklemisliiduga ühendust ja ütles, et 30 vehklejat on olümpial samasuguse maskiga. Ma ei tea praegu, millega see lõppeb."

Differti sõnul on tegemist umbes kuu aega vana maskiga. "Sain selle seal (relvakontrollis – toim) kätte ja nad ütlesid, et selline probleem. Ma ei olnud kunagi teadnud, et selline probleem üldse olla võib," tunnistas Differt. "Mõnikord on maskidega nii, et kui nad on liimist lahti tulnud, siis nad käsivad sinna natuke liimi vahele panna. Aga öeldi, jah, et valed needid. Ütlesin, et need on tootja poolt sinna pandud ja küsisin, mis ma siis teha saan. Öeldi, et tehke korda. Aga mulle tundub, et me olime vist esimesed, kes relvakontrollis käisid, hiinlastel ja korealastel oli ka palju probleeme. Seal vist nokitakse natuke liiga paljude asjade üle."

Pressiatašee Merili Luuk (vasakult), Nelli Differt ja Helen Nelis-Naukas Autor/allikas: Karli Saul

Küsimusele, ega seetõttu võistlemine ohus pole, vastas Differt: "Ei, kindlasti mitte. Mingi lahenduse leiab alati. Usun, et Kaido saab selle maski korda ja saame selle relvakontrollist läbi. Kui ei saa, eks siis mõtleme edasi."

Differt ütles, et ei oska öelda, mis vahet on, kas needid on ümarad või teravad. "Keegi ei tea," muheles ta. "Ma isegi ei tea, kas reeglites on selline asi kirjas või ei ole."

"Olen reegleid lugenud, seal ei ole sellist asja kirjas, et needid peavad ümarad olema. See on nende enda väljamõeldis," ütles Nelis-Naukas.

"Aga ma arvan, et paanikaks ei ole põhjust," lisas Differt.

Differt võttis pressikonverentsil muuhulgas vastu ajakirjanike õnnitlusi. Just nüüd, kolm päeva enne etteastet naiste epee individuaalturniiril, sai Differt aasta vanemaks.

Nelli Differt Autor/allikas: Karli Saul

"Kindlasti on erilisem sünnipäev kui kõik eelnevad sünnipäevad, sest ma saan oma sünnipäeva tähistada sellisel erilisel spordipeol. Päev on olnud hästi kiire: me tegime hommikul trenni, siis käisime Grand Palais's (vehklemisvõistluste toimumispaik, 1900. aasta Pariisi maailmanäituse jaoks valminud näitusehall ja muuseum – toim) markeerimas, meile tehti tuur ja tutvustati kogu seda võistluse korraldust. Siis jooksime sööma ja nüüd olen siin," naeris Differt Eesti ajakirjanike ees.

"Pigem on ootusärevus kui närv. See saal, kus me täna käisime, oli väga uhke. Näha on, et nad (prantslased – toim) on väga palju pingutanud. Ja see atmosfäär seal on täiesti teistsugune kui mõnes teises spordisaalis. Öeldi, et tribüünil on 7000 kohta pealtvaatajatele. See oli hästi-hästi võimas. Ma arvan, et pigem on selline tunne, et tahaks juba seal rajal vehelda."

Milline on treener Helen Nelis-Naukase arvates medalinõudlejate ring? "Me täna just sellel teemal rääkisime. Kaido (Kaaberma - Differti relvameister Pariisi olümpial) oli meiega ka kaasas. Kaido ütles, et favoriite on 16, aga meie ütlesime, et kõik. Vehklemine on nii ettearvamatu ala, tõesti. Võime meie võita, aga võib ükskõik, kes võita. Päriselt. Ja sellepärast see ala mulle meeldibki, et ta on nii ettearvamatu. Sellepärast ongi huvitav," mõtiskles Nelis-Naukas.

Pressikonverentsil küsiti sportlaselt ja treenerilt ka seda, kas nad on omavahel Pariisi olümpiamängude teemadel vesteldes medalist rääkinud. "Aasta tagasi Nelli ütles, et ta tahab kulda," avas Nelis-Naukas õhtupoolikuse kohtumise ühe ägedama mõttevahetuse. Eestlaste seltskonna pani seepeale ühiselt naerma Differti teravmeelne vastus. "Ma kannan ainult kulda – mul on teiste metallide vastu allergia. Kõrvas ja nabas," tunnistas 34-aastaseks saanud olümpiadebütant muigelsui. "Ja kuna tal on täna sünnipäev, siis ma kinkisin talle ka ainult kuldseid asju," pani treener jutule punkti.