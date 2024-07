ERR Pariisis | Olümpiamängud jagavad pariislased kahte leeri

Reedel Eesti aja järgi kell pool üheksa õhtul algavat avatseremooniat saab Seine'i kaldal kuuekilomeetrisel lõigul jälgida kohapeal ligi 300 000 pealtvaatajat.

Olümpiaga seonduv ajab aga pariislased kahte leeri - kel võimalus, põgenes olümpia ajal linnast eemale, ent on ka neid, kes asuvad reedel uhkusega jälgima, kuidas Prantsusmaa järgmise kahe ja poole nädala jooksul suure spordipeo maailmani viib. Ärevus on eelkõige seotud võimaliku terrorismi ohuga.

"Paljud inimesed on ärevuses, sest kahjuks on meil kogemusi islami terroristidega. Jah, me kardame," rääkis ERR-ile Pariisi taksojuht Stephane. "Arvan, et olümpiamängude korraldamine ja see, et meil on linnas spordisündmused, on viga. Eriti Pariisis, sest Pariis on kitsas, vana ja väike linn. Väiksem kui [järgmist suveolümpiat korraldav] Los Angeles."

"See on ilus vaade Prantsusmaale, see oli hea idee ja on ilus üritus," arvas aga Pariisi elanik Pablo. "See on hea, et me ei pidanud ehitama väga palju infrastruktuuri ja staadione. Meil on neid palju. Pärast Covidit on tore, et inimesed

tulevad igalt poolt Prantsusmaale."

"Arvan, et olümpiamängud on meile väga hea, sest saame Pariisist anda hea vaate. See on hea asi," sõnas Margot. "Ka inimestele, kes tulevad siia olümpiamängudele, on see vaatamiseks tore koht."

Reedest avatseremooniat turvab Pariisis 35 000 politseinikku.