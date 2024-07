Prantslased lubavad Iisraeli olümpiakoondist turvata

Seoses mullu sügisel lahvatanud uue konfliktiga Iisraeli riigi ja Gaza sektorit kontrolliva Hamasi vahel on pinged Lähis-Idas kasvanud ning ka Euroopas levivad seisukohad, mille järgi ei peaks Iisrael olümpiamängudel osalema.

Nädalavahetusel toimus Prantsusmaal Palestiinat toetav meeleavaldus, kus Prantsusmaa vasakpoolse partei LFI ehk Alistamatu Prantsusmaa esindaja Thomas Portes teatas, et Iisraeli olümpiasportlased pole tema riiki teretulnud ja nende osalemise vastu tuleks protestida.

Mitmed teised erakonnaliikmed on Portes'i sõnumiga vähemalt osaliselt nõus olnud. "Seistes silmitsi rahvusvahelise õiguse korduva rikkumisega Iisraeli valitsuse poolt, on õigustatud nõuda, et selle riigi sportlased võistleks olümpiamängudel neutraalse lipu all," lisas partei kõrge ametnik Manuel Bompard ühismeedias.

Prantsusmaa siseminister Darmanin kinnitas aga teleintervjuus, et Iisraeli sportlasi turvatakse 24 tundi ööpäevas. Talle sekundeeris esmaspäeval Euroopa Liidu kohtumisel ka välisminister Stephane Sejourne.

"Ma tahan Prantsusmaa nimel Iisraeli delegatsioonile öelda, et tervitame teid nendel olümpiamängudel Prantsusmaal," lausus ta Brüsselis ja lisas, et kavatseb turvalisuse tagamist rõhutada ka peagi toimuvas telefonikõnes oma Iisraeli kolleegiga.

Iisraeli sportlaste turvalisus olümpiamängudel pole kunagi olnud nii keskne küsimus pärast 1972. aasta Müncheni olümpiamänge, kui Palestiina terroristid röövisid mitmed Iisraeli koondislased ja järgnenud veresaunas jätsid 11 neist oma elu.

Pariisi olümpiamängud toimuvad 26. juulist 11. augustini. Iisraeli koondisesse kuulub 88 sportlast.