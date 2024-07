President Alar Karis ja Sirje Karis osalevad Pariisi olümpia avamisel

Karis on töövisiidil Pariisis, mille raames osaleb neljapäeval Prantsusmaa president Emmanuel Macroni ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Thomas Bachi kutsel laste liikumise, tervise ja hariduse edendamisele pühendatud tippkohtumisel "Sport ja kestlik areng". Tippkohtumisel rõhutab riigipea terviklikku ja valdkondade ülese lähenemise olulisust laste liikumisaktiivsuse suurendamisel.

Sirje Karis osaleb Prantsusmaa presidendi abikaasa proua Brigitte Macroni kutsel riigipeade ja valitsusjuhtide abikaasade kohtumisel.

"Olümpiamängud on rahvaid ja riike ühendav spordipidu, mille keskmes olev sportlane on valmistunud selleks hetkeks kogu elu. Võistlemise kõrval on olümpiaideaalideks olnud meisterlikkus, austus ja sõprus. Ideaalid, mis lisaks hasardile ja kaasaelamisele kujundavad olümpiast olümpia," sõnas riigipea Pariisi olümpiamängude eel.

"Praegusel ajal võiksime samuti mõelda antiik-olümpiamängudelt pärit olümpia rahule, mil mängude ajaks kahurid vaikisid ning sõjategevus peatus selleks, et spordi ja olümpiaideaalide kaudu ehitada rahumeelne ja parem maailm."

Riigipea ja Sirje Karis naasevad Eestisse pühapäeval.

Pariisi XXXIII suveolümpiamängud algavad 26. juulil ning kestavad 11. augustini. Eestit esindavad 25 sportlast 14 spordialalt.