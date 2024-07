Kein Einaste meelitas Šveitsi laskesuustajad Otepääle treenima

Kein Einaste juhendatav Šveitsi laskesuusakoondis läheb tänavu vastu suurele hooajale, sest järgmise aasta veebruaris võõrustatakse Lenzerheides maailmameistrivõistlusi.

Kuna Otepää korraldab 2027. aastal ise MM-i ja aasta varem võõrustatakse taas MK-etappi, plaanivad mitmed tipptiimid järgmistel aastatel Otepääl teha suvise treeninglaagri.

"Eks ma eestlasena olen ammu proovinud seda maha müüa, et Otepääl on hea treenida ning tingimused ja infrastruktuur on väga heal tasemel. Lõpuks siis kuidagi oma pulmaga ühildades õnnestus see alaliidule maha müüa," ütles Einaste muigega.

"Põhirõhk oli ikkagi suuresti aeroobsel treeningul. Rullitamine siin Otepää ümbruses ja radadel on ju väga mitmekülgne, et saad kõiki autoteid kasutada. See oli šveitslastele midagi uut, et sai ikkagi suuri ja pikki ringe kasutada. Kesk-Euroopas püsitakse tavaliselt ainult rullirajal," lisas ta.

"See oli väga tore laager, meil vedas ka ilmaga," muljetas kahekordne MK-etapivõitja Lena Häcki-Gross. "Samuti olid meil treenimiseks ideaalsed tingimused. Treenisime palju ja see oli väga raske, ent see on alati hea märk."

"Me ei ole Euroopas sellega harjunud, et hilja õhtul on veel nii valge. See on meie jaoks midagi teistsugust. See on tore, et saab hilja õhtul veel väljas istuda ja päikest nautida. Ja isegi kui üles ärkad, on juba õues valge. Mulle väga meeldis see."

Kein Einaste peatreeneriks tulekuga on ülesmäge läinud ka Šveitsi koondise tulemused. Ühtlasi tähendab see koduseks MM-iks suuri ootusi.

"Ma arvan, et meil on rohkem pinget. Oleme sellest olukorrast teadlikud ja üritame anda endast parima. Peame meeles pidama, et see on igapäevane töö ja praegu peame tunde treenima ning iga päev loeb. Püüame keskenduda igale päevale ja näeme, mis talvel välja tuleb," sõnas Häcki-Gross.

"Ise tahaks mõelda, et kõik on samamoodi, et märgid on ju sama suured ja 10 kilomeetrit on ikkagi sama pikk distants, aga kindlasti see tähelepanu kasvab. Eriti nüüd. Viimane aasta on vaikselt tunda olnud ja sügisest edasi on see tähelepanu kindlasti hoopis teisel tasemel," hindas Einaste.

Enne talvist hooaega peetakse Otepääl augusti lõpus suvebiatloni maailmameistrivõistlused.