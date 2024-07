Taani jalgpallikoondise peatreener pani ameti maha

Äsjasel EM-finaalturniiril sai Taani C-alagrupis kirja kolm viiki, kaheksandikfinaalis jäädi 0:2 alla Saksamaale. Ühtekokku pole Taani suurturniiridel seitsmes järjestikuses mängus võitu saanud ja ise on löödud vaid kolm väravat – 2022. aasta MM-il saadi alagrupis üks võit ja kaks kaotust.

Neli aastat ametis olnud Hjulmand leidis, et meeskonnal on vaja uut energiat ning kuigi tema leping kehtinuks veel aasta jagu, otsustas ta taanduda. "Olen andnud endast kõik, et edu saavutada. Kui vaatan eesseisvatele aastatele ja 2026. aasta MM-ile, tunnen, et meeskonnale oleks parem uus inimene uute ideedega, kes aitab sellel imelisel tiimil uusi peatükke kirjutada," ütles Hjulmand. "Seetõttu on parem, kui meeskond jätkab kellegi teise käe all. Asi pole minus, vaid selles, mis on meeskonnale parim."

Hjulmandi käe all jõudis Taani koondis 2020. aasta EM-finaalturniirl – mis peeti koroona tõttu aasta hiljem – poolfinaali ja oli väga heas hoos ka 2024. aasta EM-i valiksarjas.

Taani jalgpalliliidu teatel täidab kuni 2025. aastani peatreeneri ametikohustusi Morten Wieghorst.