Soomets suurest kaotusest: täna pandi meid väikest viisi paika

FC Flora poolakitsja Markus Soometsa sõnul jäi lihtsatest asjadest puudu. "Kohe esimese kümne minutiga võtsime end ise mängust ära. Tegelikult olid puudu sellised jalgpalli põhiasjad, nagu kasti kaitsmine. Samamoodi penalti olukorras, kui mängitakse kastist välja, siis peab usaldama meeskonna kaaslasi, et me saame selle asjaga hakkama," rääkis Soomets peale mängu.

"Väga pettumust valmistav. Ootasime seda mängu väga kaua: keskendusime, häälestusime selleks mänguks. Meil on veel mäng ees, aga see esimene vastane on meil juba sellise eduga kohe eest on ära läinud, seda on raske aktsepteerida," lisas poolkaitsja.

Soometsa sõnul on sellest mängust keeruline midagi positiivset kaasa võtta. "Positiivset palju pole. Siit tuleb väga palju õppetunde kaasa võtta. Euroopas on piisavalt kvaliteeti, et kohe ära karistada. Kui siin Eesti liigas pole meile veel nii palju väravaid löödud, siin on kohe näha, kus on meie kitsaskohad. Kuidas mängitakse pressi välja nii kõrgel tasemel, isegi kui me lähme rohkemate mängijatega ülesse. Täna pandi meid väikest viisi paika siin," lõpetas Markus Soomets.