Noor võidusõitja Albert Tamm tuli Itaalia öösõidul teiseks

"Selline võistlus on väsitav. Varahommikused briifingud ja esimesed vabatrennid toimusid juba enne kella kümmet ning lõpuks finaal pea südaöösel, päris kurnav," ütles Tamm.

Tamm näitas läbi terve võistluspäeva head kiirust lõpetades nii kvalifikatsiooni, kui ajasõidu teisel kohal.

Albert Tamm: "Finaalile läksin vastu ebamugavalt positsioonilt. Paarisarvuline stardikoht tähendab suure tõenäosusega kohest langemist ja nii mul ka läks. Põhimõtteliselt olin peale esimest kurvi kuuendal kohal."

Õnneks suutis noor võidusõitja enda kiiruse maksma panna ning mõni ring enne lõppu oli teine ja hakkas juba esikohta püüdma. "Liiga vara ründasin teist kohta, esimene libises liiga kaugele ja tagant hakati selga tulema, vähe jäi puudu nii võidust, kui sellest, et vabalt oleksin võinud lõpuprotokollis ka viies olla," lisas Tamm.

Kuigi finiširüseluses tuli Albert Tamm üle joone kolmandana, siis teisena lõpetanud võistleja sai karistuse ja Albert sai astuda poodiumi teisele astmele. "On ka vastupidi juhtunud, seekord oli õnn minu poolel ja olin ise läbi hoolas, et mitte reeglite vastu eksida. Muidugi on ägedam asjad rajal mitte paberil ära otsustada, kuid selline juba võidusõit on," ütles tulemusega rahul olev Albert Tamm.

Tamme hooaeg jätkub juuli teises poole Itaalia meistrivõistluste ning Champions of the Future kardisarjaga. Mõlemas on meie noorel sõitjal võimalus hooaja kokkuvõttes poodiumi, miks mitte esikoha eest võidelda.