Jürgen Henn võtab talle pandavaid ootusi tänutundega

"Praegu on 24 tundi olnud päris tihe töö, et rääkida veel viimast korda läbi ideed staff'iga, tutvustada mängijatele oma ideid, kuidas tahame edasi minna," lausus Henn ERR-ile.

Küsimuse all pole mõistagi vaid üks mäng. "See on üks mäng pikemast protsessist, kuhu tahame oma mänguga ühel hetkel jõuda," ütles ta. "Treenerite peas peab olema plaan, kuidas tulevikus võiks Eesti koondise mäng välja näha, kuidas meid tuntakse. Ta on selles jadas esimene samm."

Henn pole varem koondiste peatreeneri positsioonis olnud, kuid selles suurt probleemi ei näe. "Jalgpall on ikkagi samasugune. Tööprotsesside ülesehituses ei ole kuigi palju erinevust, suures pildis on ta sama," lausus endine Tallinna FC Flora juhendaja.

"Võib-olla intensiivsus laagri jooksul on teistsugune. Detailid on võib-olla teistsugused, aga suures pildis on sport sama. Protsessid on ikkagi suhtelised sarnased."

Mõistagi on treenerivahetuse järel ootused koondisele kasvanud. "Esmalt võtan seda tänutundega. Mulle on usaldatud selline roll ja võimalus midagi teha. Pigem üritan seda selliselt võtta," sõnas Henn.

"Loomulikult panevad ootused mingisuguse pinge ja surve peale - seda ma mõistan. Aga enda sees üritan seda võtta selliselt, et muutused võtavad aega. Ükskõik, kas klubis või koondises on need protsessid pikemaajalised."