Ametist lahkuv Häberli: emotsioonid kindlasti tulevad

Thomas, need on Eesti koondise peatreenerina sinu viimased päevad. On seekordne kogunemine teistsugune? Rohkem emotsionaalne või kuidas sa end tunned enne neid viimaseid päevi?

Praegu tundub kõik nii nagu alati, aga ma tean, et see saab olema viimane kord. Emotsioonid kindlasti tulevad. See on elu ja ma arvan, et emotsioonid saavad olema järgmistel päevadel sügavamad.

Iga treener jätab lahkudes tiimile pärandi. Mis olid kolme aasta jooksul need asjad, mis tõesti sind rahuldasid?

Me üritasime mängida kahe ründajaga, number kümnega. Me tahtsime olla tugevad igas mängufaasis, mitte ainult kaitsta. Kindlasti oli viimane aasta meile keerulisem, sest tugevate vastaste vastu ei suutnud me liiga palju olla vastase väljakupoolel. Seda oli näha. Me võitsime Balti turniiri, me tõusime Rahvuste liiga C-divisjoni. Need olid positiivsed asjad. Staadion müüdi kahel korral välja. See näitab, et me tegime midagi head. Me lõime siis ka väravaid ja paljud mängijad läksid välisliigadesse mängima. Kindlasti oli palju häid emotsioone, aga ka negatiivseid emotsioone. Nagu näiteks, kui me kaotasime siin staadionil 0:5. See oli valus löök. Ent see on jalgpall oma tõusude ja mõõnadega.

Mis on asjad, mida sa ei suutnud teha?

Seda, et me ei suutnud võita tõeliselt suurt riiki. See oleks olnud midagi väga erilist, mida teha. Me olime sellele lähedal Walesi vastu või ka näiteks Austria vastu, kuid lähedal olemine ei tähenda võitu. Me ei suutnud võita maailma 25 tugevama hulka kuuluvat koondist. Need kolm aastat olid kindlasti ameerika mäed. Igal tiimil on omad tõusud ja mõõnad.

On sul selgitus, miks asjad läksid viimasel aastal nii nagu nad läksid?

Kui sa oled Eesti peatreener, on vastaste loosid väga olulised. Me saime endale kaks väga tugevat valikgruppi. Kui sul on grupis viis tiimi, on kolm neist väga tugevad. See tähendab kuut rasket mängu, mis jätab järgi kaks mängu. Juba see tähendab, et võib raskeks minna. Ja viimane aasta oligi nende vastaste vastu raske. Me ei suutnud sellega toime tulla. 2022. aastal olid vastased palju kergemad, nii et palju loeb vastastest ja ka mängijatest. Me vajame kõiki mängijaid tervelt. See mõjutab meid palju, kui parimad mängijad on aasta või rohkemgi vigastustega eemal. Näiteks [Rauno] Sappinen või [Markus] Soomets, eriti ründaja. Meil pole neid palju ja see mõjutab võistkonda. Need on hetked, mis teevad tulemuse saavutamise keeruliseks.

Need on su viimased päevad. Eesti koondise peatreeneril on alati pinged avalikkuse poolt. Millal sa esimest korda tundsid, et nüüd võib olla kõik?

Ma arvan, et see on normaalne. Kui sa otsustad olla treener, siis sul on alati surve. Minu jaoks on see normaalne ja ühel hetkel pead sa lahkuma. See aeg on nüüd käes. Sul on surve, ootused on alati kõrgel.

See on normaalne.

Mida sa ootad sellelt tõenäoliselt väga emotsionaalselt teisipäeva õhtult?

Me peame tooma tiimi kokku. Mõned mängijad alles mängivad klubides, mõned alles saabuvad. Enamik mängijad peaks olema valmis mängima. Me peame olema tiimina ühtsed. Me üritame võidelda ja oleme seda alati üritanud. Loodame, et suudame Šveitsi üllatada.

Mis elust edasi saab?

Eks näeme, ma veel ei tea seda. Olen avatud millegile uuele.

Jääd sa Eestisse elama?

Jah, otseloomulikult. Ma ei plaani tagasi kolida ja jään siia, kuni tuleb uus töö.