Müncheni Bayern palkas uue peatreeneri

Seni Inglismaa klubi Burnleyt juhendanud Kompany sõlmis Bayerniga kolme aasta pikkuse lepingu. BBC sõnul pidi Bayern belglase teenete eest välja käima 12 miljonit eurot. 38-aastane Kompany võtab ameti üle Thomas Tuchelilt, kelle lahkumise tegi Bayern teatavaks juba veebruaris.

"Treenerina pead seisma selle eest, kes sa inimesena oled. Mulle meeldib, kui minu meeskond valdab palli ja on loominguline. Lisaks peavad minu mängijad väljakul ka agressiivsed ja julged olema. Kui vundament on paigas, siis järgneb edu," sõnas Kompany pressiteate vahendusel.

Bayerni spordidirektor Christoph Freund märkis, et Kompany taktikaline lähenemine vastab klubi nägemusele. "Vincent on treener, kes sobib ideaalselt Bayerni mängufilosoofia ja identiteediga. Ta on noor, ambitsioonikas ja rahvusvaheliselt kogenud. Samuti oskab ta mängijatega suhelda ning teab täpselt, mis peaks väljakul juhtuma."

Bayerni tänavune hooaeg ebaõnnestus täielikult, sest koduliigas saavutati kolmas koht, kodustel karikavõistlustel langeti juba teises ringis välja ning Meistrite liigas kaotati poolfinaalis Madridi Realile. Seega jäi Bayern esimest korda pärast 2011/12 hooaega tiitlita.

Mängijana Manchester Citys ja Belgia rahvuskoondises kaptenipaela kandnud Kompany alustas treenerikarjääri 2020. aastal Brüsseli Anderlechtis. 2022. aasta suvel asus ta Burnley peatreeneriks ja tüüris klubi esimesel hooajal Inglismaa esiliiga võitjaks. Tänavu kõrgliigasse püsima ei jäädud, sest Burnley kogus kõigest 24 punkti ja lõpetas kokkuvõttes 19. kohal.