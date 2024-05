Koitmaa: väga-väga võimas oleks Kanada ja USA finaal

Eesti jäähokikoondise väravavahi Villem-Henrik Koitmaa sõnul on tänavusel MM-turniiril üllatuste eest enim hoolitsenud Austria koondis.

"MM on põnevust täis nagu ikka. Mõtlesin siia sõites, mis need kolm kõige üllatusterikkamat mängu on olnud," lausus Koitmaa ETV spordisaates.

"Tuli kohe meelde Austria mäng Kanadaga, kus tuldi tagasi viieväravalisest kaotusseisust. Austria mäng Soomega, kus võideti esmakordselt soomlasi 3:2. Ja ka Austria mäng Norraga, kus võideti Norra. Üks ühine tegur on kahtlemata Austria koondis."

Eelmisel korral oli üllatajaks Läti, kes koduse turniiri lõpetas lausa pronksiga. Nüüd on nende minek olnud tunduvalt lahjem.

"Kui vaadata ka nende alagruppi, siis väga keeruline on neile seda kohta leida. Kordades keerulisem oli neile eelmine aasta medalit leida ja selle nad leidsid," lausus Koitmaa.

"Aga Slovakkia - väga tugev koondis. Slovakkia on see meeskond, kelle nad peaksid välja mängima veerandfinaali kohalt. Kuigi lõpuks võitsid, aga väga keerulise mänguga."

Enim ootaks Koitmaa põhja-ameeriklaste omavahelist finaali. "Ma arvan, et väga-väga võimas oleks Kanada ja USA finaal, kus USA võidaks väga pika pausi järel."

Ameerika Ühendriikide koondis tuli viimati maailmameistriks 1960. aastal.