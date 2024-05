Tattar sai kodus remonti tehes vigastada

"Teatan raske südamega, et sain vigastuse, mis hoiab mind kettagolfi rajalt vähemalt neli nädalat eemal," kirjutas 31-aastane eestlanna ühismeedias.

"Minuga juhtus kodus remonti tehes õnnetus, kui komistasin laiali jäetud esemete vahel, misjärel murdsin roide," lisas Tattar. "Arstidega konsulteerimise järel otsustasin oma prioriteediks võtta taastumise ning jätan Portlandi lahtised ning Beaver State Flingi vahele."

Sel hooajal üldarvestuses viiendat kohta hoidev Tattar loodab võistlustulle naasta juulis. "Ootasin väga USA reisi, aga mõistan, et elu toob vahel ootamatuid väljakutseid. Kasutan seda aega, et taastuda ja tugevamana naasta. Tõenäoliselt jätkan hooaega Korkholi lahtistel 12. juulil," lisas eestlanna.

Tattar on on hooaja esimese 11 etapiga kogunud 743 punkti, kuid eestlanna on kaasa teinud seitsmel. Hooaja üldliider on soomlanna Eveliina Salonen, kes on kogunud 876,63 punkti. Talle järgnevad Ohn Scoggins 800,75 punktiga, Missy Gannon 766 punktiga ning Holyn Handley 760,08 punktiga.