Baltal õnnestus kanda OM-tõrvikut: see oli väga emotsionaalne hetk

Neljapäevase Euroopa päeva puhul said Marseille'is olümpiatõrvikut kanda 27 Euroopa Liidu liikmesriigi sportlased ning Eestit esindas 37-aastane Balta. Neljapäeval kandsid tõrvikut näiteks ka endine korvpallur Tony Parker ja jalgpallur Basile Boli.

"Sain tõrvikut käes hoida viis-kuus sekundit. Inimesed on väga elevil, on õnnelikud, et selline sündmus toimub," rääkis Balta "Ringvaatele". "Kui ma tõrvikut kandsin, tundsin end väga turvatuna. Meid saatis väga suur hulk turvamehi, linn oli väga turvatud ja oli hea olla."

"Eelkõige rõhutati tuleohutuse tõttu seda, et ei ole vaja tõrvikut endale väga lähedale võtta," naeris Balta. "See oli väga-väga emotsionaalne hetk, pisar tuli silma. Kui sul on võimalik midagi sellist teha, on see uskumatu."