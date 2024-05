Abikaasa käe all hea hoo leidnud Kirpu: mul on nagu uus hingamine

Nädalavahetusel Colombias Cali GP-etapil seitsmenda koha saanud Eesti epeevehkleja Erika Kirpu on aasta algusest vehelnud enda abikaasa, endise vehkleja Enrico Garozzo juhendamisel. "Ma kohe tunnen, et see on mulle uue hingamise andnud," ütles Kirpu.

34-aastane Garozzo, kes 2016. aasta Rio olümpial võitis Itaaliaga meeskondliku hõbeda, lõpetas selle hooaja alguses sportlaskarjääri ja jätkab treenerina. "Tal on mitu õpilast, kellest kaks Itaalia meest lähevad olümpiale. Ja jaanuarist võttis ta siis minu ka," rääkis Kirpu ERR-ile. "Võib öelda, et sattusin selle treenerivahetusega heasse hoogu, mul on järjest tulnud mitu head tulemust. Ja mina olen väga tänulik, et selle otsuseni jõudsin."

Eelmise aasta lõpuni oli 31-aastase Kirpu juhendajaks itaallane Enrico Nicolini. "Ta on tegelikult väga hea inimene, oleme heades suhetes ja ma olen siiamaani seal klubis. Meil on siin Itaalias väga oluline klubide Itaalia meistrivõistlused ja nad tahavad, et teeksin need nendega kaasa ja mina ka tahan, kõik on okei. Aga ma mulle tundub, et minu Enricoga on midagi rohkem. Midagi natuke rohkem," arutles Kirpu. "Võib-olla oli tekkinud paigalseis, oli rutiin. Mul ei tekkinud seda motivatsiooni või energiat, seda tahet. Mingit raputust oli vaja."

Kirpu tunnistas, et tegelikult ütles abikaasa algusest peale, et ei hakka kunagi teda treenima. "Sest me töötame koos, elame koos ja kui veel trenni teha koos, siis on väga raske, läheb paljuks ja tülimomente on rohkem," muheles Kirpu. "Aga detsembris olime jõulude ajal Sitsiilias ja ma rääkisin temaga, ütlesin, et ma tunnen, et mul on vaja, aita mind. Ta vastas, et võime proovida. Kui tulime tagasi, siis hakkasime proovima ja ma sain kohe aru, et sobib."

"Ta ei ole üldse pehme, ta on treenerina väga autoriteetne. Ta ütles kohe, et kui ma olen sinu treener, siis sa pead mind kuulama, see ei ole arutelukoht. Lubasin, et tunnustan tema rolli. Iga kord, kui ma natukenegi üritan midagi öelda, siis ta ütleb: me leppisime kokku, et mina olen treener, mina otsustan. Kui sa tahad rääkida, siis valime sulle teise treeneri," lisas ta naerdes.

Enrico Garozzo ja Erika Kirpu treeningsaalis Autor/allikas: Erakogu

Seni on koostöö sujunud väga hästi ja Tokyos Eesti naiskonnaga olümpiavõitjaks tulnud Kirpu sõnul on see talle justkui uue hingamise andnud. Eesti karikavõistlustel võitis Kirpu hõbeda, Budapesti ja Cali GP-etapil jõudis kaheksa parema sekka ning Nanjingi MK-etapil kaheksandikfinaali. "Jaa, ma kohe tunnen seda, et on uus hingamine! Mul oli hooaja alguses kuidagi raske motivatsiooni leida, aga nüüd temaga tunnen, et ma ei tahagi peatuda," avaldas ta. "See tegemine annab energiat, see energia annab tulemuse ja tulemus annab jälle energiat. Ja niimoodi see käib ringiratast."

"Mulle väga meeldib, sest ühest küljest meil on väga sarnane lähenemine vehklemisele ja teisest küljest ta tunneb mind nii hästi. Isegi võistluste ajal ta annab mulle väga palju, sest ta teab, kuidas mind mõjutada – kuidas mind rahustada või kuidas hoopis natuke ärritada," selgitas Kirpu. "Näiteks Calis viimases matšis, kus ma kaotasin, jäin alguses taha, olin peale esimest aega 0:4 taga. Ja siis pausi ajal ta konkreetselt ärritas mind ja siis ma läksingi ja tõmbasin järele. Seis oli tasa 10:10 ja 12:12, aga kahjuks ikka kaotasin."

"Ta oskab mind mõjutada, teab, mis nuppe vajutada. Ta ise küll ütleb, et tema jaoks on see emotsionaalselt väga raske," jätkas Kirpu. "Tal oli Calis kolm õpilast, keda ta jälgis – kaks Itaalia meest ja mina. Ja ta ütles peale võistlust, et ta on nii väsinud, nagu oleks ise kõik kolm võistlust kaasa teinud, aga minu võistlus väsitas ka emotsionaalselt. Ma arvan, et emotsionaalsest aspektis panustab ta kõige rohkem mulle."

"Ta ei ole mu vehklemise juures eriti midagi muutunud, ta pigem andis uue hingamise ja andis sellise kindluse, et keegi on sinu taga. Et ma ei ole üksi, mul on keegi, kelle peale võin loota," arutles Kirpu. "Ma tunnen, et oleme nagu üks võistkond, tema võidab ja kaotab minuga ja ma näen, kuidas ta elab üle kõik need momendid, nii head kui halvad. Muidugi on ka halbu momente, aga me jagame koos neid emotsioone."

Erika Kirpu ja Enrico Garozzo Autor/allikas: FIE

Kuna treeningsaalis ja võistlustel veedavad nad palju koos aega, on paar Kirpu sõnul teadlikult võtnud ka hetki, kus ollakse lihtsalt koos, ilma vehklemisele mõtlemata. Läheme kuskile koos välja või oleme lihtsalt õhtul koos kodus, otsustame, et see aeg on meie jaoks," sõnas ta.

Nädalavahetusel peetud Cali GP-etapil jõudis Kirpu veerandfinaali, kus pidi tunnistama Brasiiliat esindava Nathalie Moellhauseni 15:12 paremust ning sai kokkuvõttes seitsmenda koha. "Ma jäin võistlusega väga rahule! Mul on kahju, et see on juba teine kord, kui ma ei saa nelja hulka. See võit oli tegelikult väga reaalne. Ma ei saa öelda, et see oli väga tõenäoline, aga see oli reaalne. Meil oli tasaseis, kõik oli võimalik," mõtiskles Kirpu. "Märtsis ma kaotasin ka GP-etapil veerandfinaalis, aga seal kaotasin 14:15, selles mõttes oli seal võit veel lähemal ja see jääb muidugi kripeldama. Aga ma olen praegu väga rahul oma vehklemisega ja sellega, kuidas ma võistluste ajal keskendusin. Tunnen, et ma lausa naudin seda. Tunnen, et ma panustan ja et ma naudin. See on kõige olulisem minu jaoks hetkel."

Calis oli võistlustules vaid kaks eestlannat – lisaks Kirpule ka Nelli Differt, kes jõudis samuti veerandfinaali ja sai viienda koha. Aprilli alguses otsustas Eesti Vehklemisliidu juhatus, et Cali GP-etapi tulemused ei anna punkte Eesti edetabelisse, mille alusel pannakse paika Euroopa meistrivõistlustele sõitev koondis. "Kui sain teada, et Cali punktid ei lähe arvesse, siis mul olid piletid juba ostetud. Kahtlesin, kas üldse minna, aga abikaasa ütles konkreetselt, et ta tahab, et ma läheks, läheme kõik koos," meenutas Kirpu. "Nõustusin ja olen väga õnnelik, et kuulasin teda. Okei, ma ei saanud punkte Eesti edetabelisse, aga see oli väga hea trenn ja väga hea emotsioon, tulin tagasi hea tundega."

Järgmisel nädalavahetusel ehk 17.-18. mail peetakse MK-etapp Araabia Ühendemiraatides, kus on kavas nii individuaalturniir kui naiskondlik võistlus. "Minu jaoks on see võistlus väga oluline, sest eesmärk on pääseda Euroopa meistrivõistlustele ja seal hästi vehelda. Aga see ei sõltu ainult minust," nentis Kirpu. "Mina omalt poolt teen kõik, aga läheb nagu läheb. See, mis ümberringi toimub, teeb kindlasti asja raskemaks, aga mis teha."

Euroopa meistrivõistlused peetakse juuni keskel Šveitsis Baselis, reeglite järgi pääsevad sinna Eesti edetabeli kolm esimest ja lisaks üks sportlane peatreeneri valikul. Praegu on Kirpu Eesti edetabelis 276 punktiga neljas, jäädes kolmandal kohal olevast Irina Embrichist maha seitsme punktiga.