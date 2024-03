Kirpu jõudis Hiinas parima eestlasena 16 hulka

Kirpu alistas põhitabeli avaringis belglanna Aube Vandingeneni 15:6 ning teenis teises ringis hiinlanna Caiyao Wu vastu 15:7 võidu. Wu oli enne seda avaringis alistanud Irina Embrichi 15:14.

Kaheksandikfinaalis läks ta vastamisi poolatari Martyna Swaotwska-Wenglarczykiga, kes alistas oma avaringi kohtumises Kristina Kuuse 10:9 ning lülitas siis konkurentsist esimese asetusega Man Wai Vivian Kongi.

Kirpu pidi aga poolatari nappi 15:14 paremust tunnistama ning langes sellega kaheksandikfinaalis konkurentsist.

Katrina Lehis pääses samuti teise ringi, kui alistas Iisraeli vehkleja Dar Hechti 15:12, kuid 32 hulgas sai Lehis itaallanna Giulia Rizzilt 9:15 kaotuse. Julia Beljajeva teenis avaringis hiinlanna Sihan Yu vastu 15:14 võidu, aga kaotas siis Keenia esindajale Alexandra Ndolole 11:15.

Avaringist pääses edasi ka Nelli Differt, kes sai seisuga 15:14 jagu Itaalia võistlejast Federica Isolast, kuid pidi siis tunnistama poolatari Renata Knapik-Miazga 15:12 paremust.

Eesti naiskonnal on pühapäeval veel võimalus Pariisi olümpiamängudele pilet lunastada, kuid selleks on vaja võistkondlik turniir võita ning loota, et ukrainlannade teekond lõppeks enne veerandfinaale.