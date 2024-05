Saksamaa tipptreener loobus Bayerni pakkumisest

Bayern loobub peagi lõppeva klubihooaja järel Thomas Tucheli teenetest ja soovis senist juhendajat asendada 65-aastase Ralf Rangnickuga.

"Ralfil on väga head oskused mängijate ja meeskondade arendamisel. Kõik, mida ma kuulen inimestelt, kes on Austria koondisega seotud, on ainult positiivne. Kui ta Bayernisse tuleks, siis oleks ta meile väga hea valik," kommenteeris Bayerni president Herbert Hainer sel nädalal.

Bayern pidas eelmisel nädalal läbirääkimisi Rangnickuga, kuid Austria jalgpalliliit (ÖFB) kinnitas neljapäeval, et kogenud sakslane jätkab senises ametis vähemalt kuni 2026. aastani.

"Ma tahan rõhutada, et see pole Bayerni pakkumise tagasilükkamine, vaid pigem otsus, mis tuleneb minu praeguse meeskonna ühisest eesmärgist. Me oleme juba ammu EM-finaalturniiri lainel ja teeme kõik endast oleneva, et seal võimalikult kaugele jõuda," kommenteeris Rangnick ÖFB pressiteate vahendusel.

ÖFB president Klaus Mitterdorfer ei kahelnud hinnatud treeneri lahkumises kordagi. "Mõistagi on meil väga hea meel Ralfi otsuse üle. Olime selles alati väga kindlad. Me sõidame EM-ile veelgi tugevamana ja ühtsemana," lisas Mitterdorfer.

Bayern on viimastel kuudel jahtinud ka Xabi Alonso ja Julian Nagelsmanni allkirja, kuid Alonso otsustas Leverkuseni Bayeri juurde jääda ning Nagelsmann sõlmis hiljuti Saksamaa koondisega lepingupikenduse.