Eesti hokikoondis valmistub MM-turniiriks

Eesti jäähokikoondis on harjutanud viimased poolteist nädalat Haabersti jäähallis ja kui treeninglaagrit alustas üle 30 mängija, siis nüüd on vaja laupäeval algavaks MM-võistluste turniiriks jätta koosseisu 20 väljakumängijat ja kaks väravavahti.

Skriko sõnul rõõmustab teda võrdsete kandidaatide rohkus meeskonda pääsemisel, aga valik tuleb teha. "See on olnud pisut uus olukord mõnele mängijale, et otsused tehakse nii hilja," lausus ta ERR-ile.

"See on õppimise protsess ja meid on saatnud luksus, sest kõik on mänginud ja treeninud hästi. Meil, treeneritel, on olnud raskem teha valikuid."

Eesti koondis on kontrollmängudes kaotanud Leedule 1:3 ja võitnud Hiinat 5:1. Leedu vastu mängiti noorema koosseisuga, Hiina vastu paar päeva tagasi parimas rivistuses.

"Hiina vastu oli koosseisus juba rohkem vanemaid ja kogenumaid mängijaid," lausus Skriko. "Selles kohtumises olime tõesti tugevad, mängisime oma soovitud hokit ja võitsime. Kokkuvõttes on kogu treeninglaager läinud hästi."

Kapten Robert Rooba sõnul näeb esimeses mängus lõplikult, kui valmis ollakse. "Aga mäng Hiinaga näitas vähemalt, et oleme õigel teel," lausus ta. "Sellised 40+ minutit suutsime väga head mängu näidata."

"Oli hetki, mis kindlasti vajavad lihvimist ja nägime ära, mis on meie probleemid ja millele peame keskenduma."

Nädala lõpus Vilniuses algaval MM-il on Eesti koondise vastased Ukraina, Leedu, Hiina, Holland ja Hispaania. Ukraina on vastastest tugevaim, teised on üpris ühel tasemel.

"Sellise lühikese turniiri jooksul on nii palju selliseid väikseid nüansse, mis mängivad rolli," lausus Rooba. "Iga päev tuleb saada võimalikult hea sooritus endast välja. Kõigile on võimalik kaotada, kõiki on võimalik võita - võrdne supp on seal sel aastal."

Eesti jäähokikoondise MM-turniiri mänge näeb perioodil 27. aprillist 3. maini ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.