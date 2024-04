Hea päeva teinud Tattar heitleb ameeriklannaga esikoha eest

31-aastane eestlanne lõpetas avapäeva kolmanda kohaga (-3 alla par'i), kuid näitas teisel päeval taset, kui lõpetas seitsme viskega alla par'i, mis oli teistest konkurentidest vähemalt nelja viske võrra parem. Tattar tõusis suurepärase tulemusega ameeriklanna Holyn Handley kõrvale esikohta jagama.

Mõlemad naised on läbinud kaks päeva 124 viskega, Tattar tegi avapäeval 64 viset ja teisel 60, ameeriklasel on sama skoor, kuid päevad on teistpidi. Kolmandal kohal on soomlanna Silva Saarinen, kes jääb aga esikohast kaheksa viske kaugusele.

Otsustav mängupäev algab Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva.

Making moves on Moving Day! Kristin Tattar is currently shooting the hottest round on the course and has now closed Holyn Handley's lead to 2 strokes pic.twitter.com/7KldrJGoSG