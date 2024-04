Rahvusvahelise hokiliidu president: loodan, et tulevikus on võimalik venelased tagasi lubada

Eesti noormehed lõpetasid koduse turniiri 3:4 kaotusega Leedule. Eesti võitis MM-turniiril Prantsusmaa ja Lõuna-Korea eakaaslaseid, kaotati Leedu kõrval ka Itaaliale ja turniirivõidu saanud Sloveeniale.

"Kui on viies mäng seitsme päeva jooksul ja kõik on väsinud, siis on see mõistus, millega võidetakse mänge. Täna jäi meil see puudu. Südamega olime mängu juures ja proovisime kõike. Kokkuvõttes on hea, aga ikkagi jäi palju tegemata. On veel, kuhu areneda," võttis turniiri kokku Eesti peatreener Balint Fekti.

Turniiri viimaseks päevaks jõudis Tallinnasse ka rahvusvahelise hokiliidu president Luc Tardif, kes käis Tondiraba jäähallis kolm aastat tagasi meeste Balti turniiril. Kanadas sündinud, aga nüüd Prantsusmaal elava Tardifi visiidi eesmärk oli tunnustada Eesti alaliitu.

"Eesti jäähokiliit korraldab tänavu juba teist MM-turniiri ja need kõik on alati hästi tehtud. Seetõttu tahtsin turniiri viimasel päeval ka kohal olla," sõnas Tardif. "Alati arutame alaliiduga ka seda, mida IIHF saab veel abistamisel ära teha."

Tardifi sõnul on teda viimastel aastatel rõõmustanud erineva vanuserühma hästi korraldatud MM-turniirid, samuti jäähoki areng Aasias ja naiste hulgas.

Venemaa ja Valgevene tagasituleku osas rahvusvahelistele turniiridele, samuti 2026. aasta olümpiale, ütleb rahvusvaheline hokiliit koos ROK-iga otsuse välja järgmise aasta veebruaris.

"Hindame olukorda iga kord ja igal aastal uuesti, et kas on aeg lubada Venemaa ja Valgevene tagasi. Loodan, et see on tulevikus võimalik. Hetkel, kui MM peetakse Tšehhis ja järgmisel aastal Rootsis, on liiga vara nad tagasi tuua," selgitas Tardif.

U-18 turniiri järel Tallinnas alustab Eesti hokikoondistest viimasena oma MM-turniiri meeste koondis, seda uue nädala lõpus Vilniuses.