U-18 hokikoondis avas MM-il võiduarve

Mängu seitsmendal minutil viis Artjom Masljonov Eesti juhtima, Prantsusmaa viigistas aga 11. minutil seisu. Kuus minutit hiljem jõudsid prantslased taas väravani, kuid kümme sekundit enne esimese kolmandiku lõppu viigistas seisu Maksim Burkovi ja Nikita Antonovi söödust David Timofejev, vahendab eestihoki.ee.

Teise kolmandiku kolmandal minutil viis Antonin Fine'i täpne tabamus prantslased taas ette, kuid kolmandiku lõpus suutis Eesti jalule seada taas viigi kui David Timofejev teist korda täpne oli.

Roland Luht viis Eesti otsustaval kolmandikul taas juhtima ja mängu viimased kümme minutit olid pingelised, kuid Eesti noormehed pidasid vastu ja võtsid turniiril vastu oma esimese võidu.

Eesti väravavaht Daniel Nefedov tõrjus mängus 25 pealeviset, Prantsusmaa väravavaht Guillaume Schoch 15. Eesti poolelt valiti mängu parimaks kaks väravat visanud David Timofejev.

Pärast kolme mängupäeva juhib turniiritabelt Leedu kaheksa punktiga, teisel kohal on Sloveenia kuue silmaga. Kolmas on neli punkti kogunud Itaalia ja kolm punkti on kogunud Prantsusmaa, Korea ja Eesti.

Eesti koondisel on neljapäeval vaba päev, järgmisena kohtutakse reedel kell 19.30 Lõuna-Koreaga.