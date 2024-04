Jalgpallikoondise pesamuna: kool toetab väga jalgpalliga tegelemist

EM-valiksarja alustava jalgpallikoondise pesamuna, 17-aastane kaitsemängija Annegret Kala, saatis veebruaris Türgi laagri raames peetud turniiril paremalt äärelt pika palli kõrge kaarega otse karistuslöögist vastase väravasse ja tõi koondisele Hongkongi üle 1:0 võidu.

"Kuna olen päris palju andnud selliseid karistuslööke, on mingil määral kogemust. Teises mõttes see oli plaanitud tegelikult karistuslöögina ja ma ütlesin enne lööki, et annan selle taha posti ja see läkski sisse. Alati ei ole kõik olukorrad väga silmnähtavad ja läbipaistvad, sellepärast jalgpall ongi põnev, et iga olukord on erinev," rääkis Kala ERR-ile.

Koondise eest kaheksandas mängus jala valgeks saanud Kala mängib klubijalgpalli Tartu Tammekas ja õpib gümnaasiumi eelviimases klassis. EM-i avamänguga seoses jääb Kalal koolipink nühkimata üle nädala, sest Tiranasse sõidu eel harjutas koondis kuus päeva Tallinnas.

"Õpin Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis ja kool väga toetab jalgpalliga tegelemist. Tulevad väga vastu, kui ma käin ära, sest ma saan teha mingid töid hiljem või teen ära siis, kui mulle sobib. Kooliga läheb selles mõttes hästi," kinnitas mängija.

Peatreenerid Sirje Kapper ja Anastassia Morkovkina usaldavad noori. Albaaniasse lennanud tiimis on kaheksa mängijat 20-aastased või nooremad.