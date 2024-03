Hollandi noolevisketipud loobusid transsoolise kaasmängija tõttu koondisest

Maailma edetabelis hetkel 12. positsiooni hoidev Zijlstra lisas, et otsus sündis raske südamega. "Hetkel, kui sul on häbi Hollandi võistkonnas mängida, sest bioloogiline mees mängib naiste tiimi eest, on aeg lahkuda," sõnas Zijlstra. "Usun, et spordis peab eksisteerima võrdne ja aus mänguväli, mida tuleks kasutada ja aktsepteerida heas usus." Sarnaste seisukohtadega esines ka de Graaf.

Nende otsuse põhjustas maailma edetabelis kuuendat kohta hoidev Noa-Lynn van Leuven, kes on sündinud mehena, ent võistleb nüüd naiste kategoorias. Hiljuti võitis ta mõned olulised turniirid Saksamaal ja Inglismaal.

Van Leuven sõnas Hollandi ringhäälingule, et asjaolud on röövinud temalt palju energiat. "Ma ei näe põhjust selle teemaga kaugemale minna. See oli nende ja mitte minu otsus," sõnas ta. "Ainus kurb asi selles küsimus on, et inimesed unustavad, et ka mina olen inimene."

VICTORY FOR VAN LEUVEN!



Noa-Lynn van Leuven clinches her maiden PDC Women's Series title in Wigan!



Van Leuven overcomes some late double trouble to defeat Irish youngster Katie Sheldon in the Event Two final! pic.twitter.com/fEnlFzMQk3 — PDC Darts (@OfficialPDC) March 23, 2024

Hollandi dartsi ehk nooleviskeliit (NDB) tänas edetabelis teist kohta hoidva de Graafi ja Zijlstrat aastatepikkuse panuse eest koondisesse, aga asus antud küsimuses van Leuveni seljataha. "Seisame spordi eest, kus kõik tunnevad end koduselt ja kõik saavad kaasa lüüa," selgitas alaliit. "Pole tähtis, mis on sinu päritolu, poliitiline eelistus, sugu, seksuaalne sättumus, rass või religioon."

Hollandi nooleviskeliidu sõnul oli juhtivmängijate otsus kahetsusväärne, kuid lisas, et van Leuven on läbinud mehest naiseks muutumise protseduuri ja identifitseerib end naisena. "Ta vastab kõikidele nõuetele ja seetõttu on ta sugusid käsitleva direktiivi kohaselt kõlblik mängima naiste kategoorias," lisas NDB.

Noolevise ehk darts on Hollandis äärmiselt populaarne spordiala, kus nii meeste kui ka naiste seas kuulub maailma tippu mitmeid mängijaid. Näiteks naiste maailma edetabeli tosina parema hulka kuulub hetkel neli Hollandi esindajat.