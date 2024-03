Selevko mõttekoht enne MM-i on neljakordsed hüpped

Euroopa meistrivõistlustel võidetud hõbemedali tõttu lasub Selevko õlgadel MM-i eel suur vastutuskoorem. "Temalt oodatakse nüüd juba palju enamat ja seetõttu on tal võistelda oluliselt raskem," ütles uisutaja treener Irina Kononova Tondiraba jääl tehtud treeningu järel ERR-ile.

Medalivõidule järgnenud kahe kuu jooksul harjutas Aleksandr kavasid ja tegi viimasel testvõistlusel Abu Dhabis perfekse lühikava. "Lühikava on praegu väga hea ja olen rahul, et saan teha seal kõik. Vabakava on natukene raskem," tunnistas sportlane.

EM-iga võrreldes on hõbemedalimees püüdnud muuta vabakava raskemaks ja hüpata neljakordse tulupi kõrval kavas veel teise neljakordse hüppe, lutzu. Tartus ja Abu Dhabis see ei õnnestunud, kuid treeningutel on kahe neljasega kava välja tulnud.

Treeneri hinnangul pole sportlane veel vaimselt ületanud barjääri, mis lubaks pikema mõtlemiseta teha automaatselt kavas järjest erinevaid neljakordseid hüppeid.

"Jah, üldine tase on tõusnud, aga temal on veel psühholoogiline probleem teha kaks neljakordset hüpet ühes kavas," sõnas Kononova. "Ei ole probleem teha kaks neljakordset tulupi, kui aga erinevad neljakordsed, siis on natukene probleem."

Konova sõnul otsutavad nad MM-il jooksvalt, kas lähevad vabakavas kahe neljase peale või mitte. Kolme nädala eest pidi Aleksandr treeningutel paar päeva hüppeid vältima ja ei saanud kogu nädala lutzu treenida.

Eelnevalt neljakordset lutzu, kus tuleb paremalt uisusakilt tõugata, harjutades hakkas tal jalalabapealne valutama ja koormustes tuli järeleandmisi teha. Viimasel kahel nädalal on kõik aga sujunud.

"MM-il vaatame, et kuidas on lühikava läks, kuidas treeningutel tuleb, siis vaatame," ütles Kononova. "Üks nädal läks ära, oli trauma. Me mõtleme veel, natukene on veel aega."

Nii Aleksander kui ka tema treener ütlesid, et MM-il on neil kindel eesmärk: uisutada kaks puhast kava, mahtuda esikümnesse ja teenida nii järgmise aasta MM-iks, kui jagatakse juba olümpiakohti, Eestile meeste üksiksõiduks kaks kohta.

"Kõik läks hästi ja ma arvan, et olen vormis ja loodan, et kõik tuleb välja," ütles Selevko. "Mul on vaja teha kavad puhtalt ja arvan, et kui teen seda, siis koht tuleb väga hea."

Pühapäeval lendas EM-hõbe Kanadasse ja neljapäeval, 21. märtsil alustab ta Montrealis lühikavaga uut suurvõistlust.