Iluvõimlemises viiakse läbi suured reeglimuudatused

Aastatega on iluvõimlemises reeglid aina keerulisemaks läinud ja nõuavad sportlastelt kavades elementide ja vahendi tehnika sooritamises erakordset osavust.

Pariisi olümpiamängude järel jääb trikitamist vähemaks ja seda muutust ootab Carmel Kallemaa, kes lisaks võistlemisele tegutseb ka koregraafi ja treenerina.

"Ma väga-väga ootan järgmist aastat. Pärast olümpiamänge tulevad uued reeglid. Tagasi tuuakse see ilu, trikke võetakse palju vähemaks ja peab näitama neid ilusaid kõrgeid tasakaale ja hüppeid. Ma väga ootan seda, et saaks selle päris iluvõimlemise tagasi tuua," alustas Kallemaa.

"Praegu on see peaaegu nagu tsirkus, et sa pead viskama 20 väikest viset, siis viis kõrget ja selle juures jõudma veel üheksa elementi teha ja siis veel kaks tantsusammu seeriat. Ma väga ootan järgmist aastat, kus need arvud lähevad palju väikesemaks ja saab tõesti ilu ja neid lugusid näidata platsi peal."

Individuaalses mitmevõistluses hooaja esimesel Grand Prix etapil Tartus seitsmenda koha saanud ning seejärel teisel etapil Hispaanias tugevamas konkurentsis 15. koha teeninud Kallemaa on vahendi tehnikat aina paremaks lihvinud, sest võistleb ka rühmaga ja õpetab Kanadas Glimmeri klubis noori.

"See aitab palju kaasa. Mul on trennis kogu aeg vahend käes ja kui ma koostan teistele kavasid, siis on mul ka vahend kogu aeg käes. See tuleb aastatega, et ma saan järjest vanemaks ja ei pane korraga kava raskeks, vaid iga aastaga natukene juurde. Kui keegi tahab jälle alla tõmmata, siis paneme jälle juurde ja tõuseme jälle ülesse. Olen treener ja koreograaf meie Kanada Glimmeri klubis. Mina koostan kõikide kavad, et see on umbes üle saja kava aastas ja väikestele meeldib neid ära unustada, nii et ma pean sada kava endal peas hoidma."

Carmelit ennast juhendab ema, varasem maailmameister Janika Mölder, kellega koos koostasid nad tänavuseks hooajaks põnevate teemadega võistluskavad.