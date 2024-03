Saaliliiga esimese poolfinaali võitis lisaajal FC Bunker Partner

Tartlased läksid mängu juba esimesel minutil juhtima, kui penaltipunkti lähistelt tehtud löögist saatis palli väravasse Eduard Desjatski.

16. minutil realiseeris tartlaste värava all järelevalveta jäänud Denis Vnukov küljelöögist saadud Mark Ivanovi söödu ja viigistas seisu 1:1. Sellise tulemusega avapoolaeg lõppeski.

Enda poolelt palli saanud Vnukovi soolo lõpetanud täpne löök viis teise poolaja 13. minutil 2:1 Bunker Partneri ette.

Mängu eelviimasel minutil viigistas 10 meetri karistuslöögist Eduard Desjatski seisu 2:2. Nii normaalaeg lõppes.

Lisaaja esimene pool väravaid ei toonud, kuid juba lisaaja teise poole 34. sekundil realiseeris Deniss Vnukov väravavavaht Mark Boskini hea üle väljaku söödu.

Lisaaja eelviimasel minutil lõi 4:2 Mark Kolosov, kes suunas väravasse Vnukovi latilöögist tagasi põrkunud palli.

28 sekundit hiljem lõi 10 meetri karistuslöögist 5:2 Vnukov, kellele see oli mängus juba neljas tabamus. Tal oli võimalus veel teisegi karistuslöögiga viia oma tabamuste arv viieni, kuid selle löögi Ravensi väravavaht Rene Kolsar tõrjus.

FC Bunker Partneri miinuspoolele jäi see, et nende kolm mängijat (Ilja Krovošein, Marek Naal ja Mark Ivanov) said punase kaardi.

Kas tulemus jääb selliseks või saab Ravens Futsal tehnilise võidu, peaks selguma lähipäevadel. Nimelt mängis Bunker Partneri eest mängija, kel oli kandmata põhiturniiri kolme kollase kaardi eest saadud mängukeeld.

Teises poolfinaalis, kus vastamisi on Viimsi FC Qarabag ja Sillamäe FC NPM Silmet, peetakse seeria esimene mäng pühapäeva õhtul Viimsis.

Mõlemas paaris on teine mäng kavas 13. märtsil vastavalt Lähtel ja Sillamäel. Kui vaja läheb ka kolmandat kohtumist, siis see peetakse 16. märtsil.