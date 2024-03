Saalijalgpalli poolfinaalides on favoriitideks Bunker Partner ja NPM Silmet

Nädalavahetusel algavad saalijalgpallimeistrivõistluste poolfinaalseeriad, kus vastased on eelnevalt saanud erineva koormuse. Kui Sillamäe FC NPM Silmet ja Tartu Vald/Ravens Futsal mängisid veerandfinaale, siis põhiturniiri kaks paremat Tallinna FC Bunker Partner ja Viimsi FC pääsesid otse poolfinaali. Finaali pääsemiseks on vaja saada poolfinaalseerias kaks võitu.

Põhiturniiri võitjana poolfinaali pääsu kindlustanud Tallinna FC Bunker Partneri meeskonna mängija Igor Vassiljevi sõnul nad poolfinaaliks erilist ettevalmistust teinud pole. "Oleme füüsiliselt heas konditsioonis, nii et poolfinaaliks on vaja meil valmistuda eelkõige vaimselt. On ju varemgi põhiturniiri võitjad play-off'is kehvalt esinenud. See, et me olime veerandfinaalidest vabastatud ja võrreldes vastasega oli meil mängupaus, võib mõjuda erinevalt. Vastased on saanud mängupraktikat, aga meie mängijad on saanud sel ajal rahulikult vigastustest paraneda ja puhata pikast põhihooajast," ütles Vassiljev.

Vassiljev kiitis oma poolfinaali vastast Tartu Vald/Ravens Futsalit. "Tartlased on sellised, kes kunagi ei anna alla. Isegi kui nad on jäänud kaotusseisu, mängivad nad alati lõpuni. Usun, et seeria mängud saavad olema põnevad, kutsun kõiki saali oma lemmikutele kaasa elama," ütles Vassiljev.

Tartu Vald/Ravens Futsali esindaja Roman Gnibida tunnistas, et veerandfinaalid Jõhvi FC Phoenixiga möödusid keeruliselt. "Jõhviga on meil alati rasked mängud. Kui esimene kohtumine (8:3) seda ei näidanud, siis teises mängus pidime kaotusseisust välja tulemiseks palju pingutama (Tartu võitis 1:3 kaotusseisust 5:3). Meie mureks on stabiilsuse puudumine ja kaitsemäng," ütles Gnibida.

Gnibida tunnistas, et Bunker Partneriga saab neil poolfinaalis väga raske olema. "Minu arvates on nad üks liiga tugevamaid meeskondi, kes on koostatud väga kogenud mängijatest. Neil pall liigub kiiresti ja nad teavad, kus kaaslased igal momendil peab asetsema. Põhihooaeg näitas, et me mängime hästi endast tabelis madalamal asetsevate meeskondade vastu ja lööme neile palju väravaid, kuid tugevate meeskondade vastu, nagu Silmet, Bunker Partner ja Viimsi, olid meil alati suured probleemid. Oleme raskustes meeskondadega, kes kiiresti lähevad kaitsest rünnakule ja lõpetavad rünnakuid löögiga," ütles Gnibida.

Paaris FC Bunker Partner - Ravens Futsal peetakse seeria esimene mäng laupäeva õhtul Sõle spordihallis.

Viimsi FC - Sillamäe FC NPM Silmet on eelmise hooaja poolfinaali kordus

Viimsi FC pääses põhiturniiril teise koha saanud meeskonnana otse poolfinaali. Viimsi mängiv treener Vitali Katerynin nentis, et võistluskalender on olnud väga kummaline. Kui jaanuaris oli neil 20 päeva jooksul kuus mängu, siis nüüd on olnud enam kui kuuajaline paus, sest nad ei pääsenud karikavõistluste finaalturniirile ning nad ei pidanud mängima ka meistrivõistluste veerandfinaale.

"Kui see nüanss välja jätta, siis oleme poolfinaaliks valmistunud normaalselt. Mängisime kolm kontrollmängu, neist ühe võõrsil Läti meistriliiga klubiga RFS. Kuna nad olid meist tasemelt kõvasti üle, siis saime vaadata oma nõrku külgi, mida on vaja enne poolfinaale parandada," ütles ukrainlane.

Poolfinaalseeriast loodab ta kiiretempolisi ja paljude kahevõitlustega mänge. "Meie vastane Sillamäe on üks liiga tugevamaid meeskondi, kes lööb alati palju väravaid. Nende pluss on ka mängijate n-ö pikk pink. Meil on samas vastupidi ja seetõttu saab olema keeruline. Samas ma usun, et hoolimata sellest suudame endast siiski maksimumi anda," ütles Katerynin.

Sillamäe FC NPM Silmeti esindaja ja treeneri Artjom Mašinistovi sõnul neil Narva Unitediga veerandfinaalis suuri probleeme polnud. "Viimastel hooaegadel on Narva olnud meile mugavaks vastaseks, kellele me pole juba kümme mängu järjest kaotanud. Meie suurim eesmärk oli mitte sattuda vastase alahindamise lõksu ja sellega saime hakkama ning võitsime kaks mängu kokku suurelt üldise väravate vahega 15:2 (8:1, 7:1)," ütles Mašinistov.

Poolfinaalile Viimsiga läheb sel hooajal meeskonna superkarika ja karikavõiduni juhtinud Mašinistov vastu enesekindlalt. Seda enam, et meeskond alustab poolfinaale seisult, kus nad on järjest olnud kaotuseta 13 mängu. Nagu eelmiselgi hooajal, tahab Sillamäe seekordki Viimsi poolfinaalis seljatada. "Õnneks on meil mängijate valik lai ja rivistusse on naasnud mitmed mängijad. Näiteks teises mängus Narvaga oli pea aastase vaheaja järel taas platsil ka vigastustest paranenud Vitali Andrejev. Ta tegi oma esimesed minutid väga kindlalt ja meie jaoks on ta play-off'iks tugev täiendus," ütles Mašinistov.

Viimsi FC - FC NPM Silmeti esimene mäng on kavas pühapäeval Viimsis.

Mõlemas paaris on seeria teine kohtumine plaanis pidada 13. märtsil vastavalt Lähtel ja Sillamäel. Kui vaja läheb ka kolmandat mängu, siis see toimub 16. märtsil.