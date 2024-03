Selgusid saalijalgpallimeistrivõistluste poofinaalide ajad

Esimesena tulevad väljakule põhiturniiri võitjana otse poolfinaali pääsenud Tallinna FC Bunker Partner ja põhiturniiri neljas Tartu Vald/Ravens Futsal, kes veerandfinaalis alistas Jõhvi FC Phoenixi mängudega 2:0 (8:3, 5:3).

Põhihooajal jäid poolfinalistide omavahelised mängud 1:1, kusjuures mõlemad said võidu võõrsil: 28. oktoobril Tallinnas oli Ravens Futsal parem 4:3 (3:0), 20. detsembril Lähtel sai FC Bunker Partner võidu 6:4 (4:2).

Kui FC Bunker Partner mängib meistriliigas esimest hooaega, siis Ravens Futsal mängib kõrgemas seltskonnas seitsmendat hooaega, pärast seda kui hooajal 2016/2017 võideti esiliiga. Esinelikusse jõuti kuuendat aastat järjest. Ette on näidata ka kolm medalit: üks hõbe (hooaeg 2020/2021) ja kaks pronksi (2018/2019 ja 2021/2022). Eelmisel hooajal saadi neljas koht.

Bunker Partneri ja Ravens Futsali esimene mäng peetakse 9. märtsil Tallinnas Sõle spordihoones, teine mäng 13. märtsil Lähtel ja kolmas kohtumine vajaduse korral 16. märtsil taas Tallinnas.

Teises poolfinaalis on vastamisi põhiturniirilt teisena otse poolfinaali jõudnud Viimsi FC ja põhiturniiri kolmandana lõpetanud Sillamäe FC NPM Silmet, kes veerandfinaalis alistas 2:0 (8:1, 7:1) Narva United FC.

Sel hooajal on Viimsi ja Sillamäe kohtunud kolmel korral. 27. oktoobril Sillamäel sai Viimsi FC võidu 9:4 (3:1), 21. detsembril Viimsis lõppes kohtumine 2:2 (1:0) ning 24. jaanuaril sai Sillamäe Viimsis võidu 6:1 (3:0). Kaks esimest mängu oli meistri- ja kolmas karikavõistluste raames.

Eelmisel hooajal meistrivõistlustel kolmanda koha saanud Viimsi FC mängib meistriliigas kaheksandat hooaega, kusjuures alati on lõpetatud medaliga: ette on neil näidata kolm kulda (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), üks hõbe (2021/2022) ja kolm pronksi (2016/2017, 2017/2018 ja 2022/2023).

NPM Silmet tõusis meistriliigasse pärast seda, kui 2016. aasta kevadel võideti esiliiga (Viimsi oli siis kolmas), ehk sarnaselt Viimsiga on neil meistriliigas käimas kaheksas hooaeg. Parem koht kui Viimsil on neil ette näidata vaid eelmisel hooajal, kui sillamäelased lõpetasid teisena. Lisaks on Silmet saanud 5. (2016/2017, 2020/2021), 6. (2018/2019, 2021/2022), 7. (2017/2018) ja 8. (2019/2020) koha.

Viimsi ja Sillamäe on play-off'is varem kohtunud kahel korral. 2018/2019 kohtuti veerandfinaalis ja siis jäi mängudega 2:1 peale Viimsi.

Eelmisel hooajal oldi vastamisi poolfinaalis ja siis osutus mängudega 2:1 paremaks Sillamäe. Kusjuures esimene mäng lõppes skandaaliga, kuna kohtunike eksimuse tõttu tuldi kohtumise lisaajal viimase 140 sekundi mängimiseks uuesti kokku.

Viimsi FC ja FC NPM Silmeti seeria esimene kohtumine peetakse 10. märtsil Viimsis, teine 13. märtsil Sillamäel ja vajaduse korral kolmas 16. märtsil taas Viimsis.

Poolfinaalide võitjad selgitavad meistri 23. märtsil algavas finaalseerias, mis peetakse ühe osapoole kolme võiduni.

Poolfinaalide kaotajad mängivad ühe pronksimängu.