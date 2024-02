Saalijalgpallis algavad veerandfinaalseeriad

Meistriliiga veerandfinaalidest esimeses kohtuvad reede õhtul Lähtel põhiturniiril 3. koha saanud Tartu Vald/Ravens Futsal ja põhiturniiril 6. koha saanud Jõhvi FC Phoenix.

Põhiturniiril said tartlased jõhvilastest jagu 11:0 ja 8:1. Meeskonnad olid vastamisi veerandfnaalis ka eelmisel hooajal ning siis oli tartlased paremad 6:0 ja 5:3.

Selles paaris peetakse teine kohtumine 29. veebruaril Jõhvis ja vajaduse korral kolmas 6. märtsil taas Lähtel.

Huvitava asjaoluna valmistuvad jõhvilased juba ka murujalgpalli hooajaks, sest FC Phoenixi saaliliiga meeskonna mängijad mängivad ka Eesti jalgpallimeistrivõistluste B-esiliigas. Seal on neil esimene kohtumine juba 2. märtsil Kiviõli kunstmuruväljakul Viljandi Tulevikuga.

Saalijalgpallimeistrivõistluste teises veerandfinaalis on vastamisi Ida-Virumaa klubid, põhiturniiril kolmandana lõpetanud Sillamäe FC NPM Silmet ja viimase, kuuendana play-off'i pääsenud Narva United FC.

Selles paaris on esimene mäng 24. veebruaril Sillamäel, teine 2. märtsil Narvas ja vajadusel kolmas 6. märtsil Sillamäel.

Põhihooajal lõppesid nendevahelised mängud sillamäelaste 5:0 ja 7:2 võiduga. Sarnaselt teise veerandfinaaliga olid ka selle paari meeskonnad eelmisel hooajal vastamisi veerandfinaalis. Siis võitis Sillamäe Narvat 12:5 ja 11:5.

Otse poolfinaali said põhiturniiri võitja, esimest hooaega meistriliigas mängiv Tallinna FC Bunker Partner ning põhiturniiril teise koha saanud eelmise hooaja pronks ja kolmekordne Eesti meister (2019-2021) Viimsi FC.

Meistrivõistlustel tulle jäänud meeskondadest on praegu parimat hoogu näidanud eelmise hooaja finalist (finaalis kaotati mängudega 0:3 Tallinna FC Cosmosele, kes sel hooajal ei osale) Sillamäe FC NPM Silmet. Nädalavahetusel karikavõidu saanud Sillamäe on kaotuseta püsinud 11 mängu järjest, teiste seas on kahel korral alistatud ka põhiturniiri võitja FC Bunker Partner. Just Bunker Partnerilt on sillamäelastel kirjas ka viimatine kaotus, 2. detsembril jäädi vastastele võõrsil alla 1:5.

Sarnaselt veerandfinaalidega peetakse ka poolfinaalseeriad ühe poole kahe võiduni. Poolfinaalides edukamaks osutunud meeskonnad kohtuvad ühe poole kolme võiduni mängitavas finaalseerias. 3. koha omaniku selgitavad poolfinaalide kaotajad ühe mängu tulemusena.