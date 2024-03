Tomingas ja Ermits mahtusid sprindis 15 parema sekka

Tuuli Tomingas ja Regina Ermits näitasid rajal korralikku sõidukiirust ning mõlemad läbisid lamadestiiru puhaste paberitega. Paraku jättis nii Tomingas kui ka Ermits püstitiirus kaks märki üles. Tomingas saavutas lõpuks 10. koha, kaotades võitjale Braisaz-Bouchet'le 1.22,8. Ermits kaotas omakorda Tomingasele 18 sekundiga ja teenis 15. koha.

Johanna Talihärm tegi sarnaselt koondisekaaslastele kaks möödalasku, lõpetades 49. positsioonil (+3.03,6). Stardinimekirja oli kantud ka Susan Külm, kes siiski ei startinud.

Hooaja viienda etapivõidu teeninud Braisaz-Bouchet käis ühel trahviringil ning edestas teiseks tulnud norralannat Ingrid Landmark Tandrevoldi (0) 13,4 sekundiga. Pjedestaali madalaimale astmele astus prantslanna Lou Jeanmonnot (0; +19,2).

Esikolmikule järgnesid Lisa Vittozzi (0; +29,1), Karoline Knotten (0; +48,2), Anna Gandler (0; +1.02,0), Julia Simon (3; +1.15,2), Aita Gasparin (0; +1.17,8) ja Lena Häcki-Gross (2; +1.19,2).

MK-sarja üldarvestuses jätkab liidrina Tandrevold, kellel on koos 934 punkti. Teine on Braisaz-Bouchet (845 p) ja kolmas Vittozzi (816 p). Tomingas asub 21. (255 p), Ermits 62. (43 p), Külm 66. (34 p) ja Talihärm 89. tabelireal (4 p).

Enne võistlust:

Viieaastase pausi järel Põhja-Ameerikasse naasnud MK-sarjas on jäänud sõita veel vaid kaks etappi, millest esimene leiab aset sel nädalavahetusel 2002. aasta olümpiamängude toimumispaigas, Salt Lake City külje all Soldier Hollow's ning teine järgmisel nädalal Kanadas Canmore'is.

Utah' osariigis peavad sportlased rinda pistma nii pikast lennureisist kui kõrgel asuvast rajast tingitud probleemidega. Kõige raskemaks faktoriks ongi altituud, füüsiliselt tunned lihtsalt, et on raske sõita. Kõigis trennides tunned esimesed 20-30 minutit, nagu oleksid just haige olnud, keha on nii nõrk," iseloomustas ERR-iga rääkinud koondislane Rene Zahkna.

Reedel sõidetakse esmalt meeste teatesõit ning seejärel naiste sprint. Rajale tuleb neli eestlannat: Tuuli Tomingase stardinumber on 12, Regina Ermitsal 37, Susan Külmal 61 ja Johanna Talihärmal 86.