Vittozzi kahandas tipus Tandrevoldiga oluliselt vahet, eestlannad kahvatud

Sel hooajal MK-sarjas kolmandat korda võidutsenud Nove Mesto individuaaldistantsi maailmameister Vittozzi läbis neljapäeval mõlemad tiirud puhaste paberitega ja jõudis finišisse ajaga 19.38,2.

Ka teised pjedestaalile mahtunud sportlased lasid mõlemas tiirus kõik märgid maha, Lou Jeanmonnot kaotas itaallannale 5,5 ja Lena Häcki-Gross 8,6 sekundit. Julia Simon (0+1) kaotas neljandana juba 19,4 sekundit.

MK-sarja üldliider Ingrid Landmark Tandrevold eksis neljapäeval mõlemas tiirus ühe korra ja jõudis finišisse Vittozzist 1.01,6 hiljem, mis andis talle lõpuks 17. koha. See tähendab, et kaks etappi enne hooaja lõppu kahanes norralanna edu MK-sarja üldarvestuses 73 punktilt kõigest seitsmele punktile.

Küll võitis Tandrevold sprindi väikese kristallgloobuse, kui kogus hooaja kokkuvõttes 418 punkti ning edestas Justine Braisaz-Bouchet'd kaheksa silmaga.

Parima eestlannana läks Regina Ermits nii lamades- kui püstitiiru järel ühele trahviringile, kaotas Vittozzile lõpuks 1.39,5 ja sai 31. koha. Tuuli Tomingas (1+1) kaotas 1.53,5 ja sai 37. koha, Susan Külm (2+2; +3.03,1) oli 68. ning Johanna Talihärm (3+4; +4.57,1) pidi leppima eelviimase ehk 92. kohaga.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 97 naist, nende seas ka neli eestlannat: Tuuli Tomingas (stardinumber 24), Regina Ermits (32), eelmise nädala etapi haiguse tõttu vahele jätnud Susan Külm (69) ja Johanna Talihärm (77). Sprindi 60 paremat pääsevad laupäevasesse jälitussõitu.

Senisest kuuest sprindist kaks võitnud ja kahel korral teise koha saanud norralanna Ingrid Landmark Tandrevold on sprindiarvestuses 394 punktiga esikohal, väikest kristallgloobust jahib ka prantslanna Justine Braisaz-Bouchet, kes on saanud kolm esikohta ja on 376 punktiga teine. Kolmas on itaallanna Lisa Vitozzi 283 punktiga ja neljas hooaja esimese sprindi võitnud prantslanna Lou Jeanmonnot 258 punktiga.

Eelmisel nädalal USA etapil kümnenda koha saanud Tomingas on sprindiarvestuses 20., nädal tagasi 15. koha saanud Ermits on 43.

MK-sarja üldarvestuses on Tandrevold 964 punktiga liider, Vittozzi jääb maha 73 ja Braisaz-Bouchet 83 punktiga. Eelmise aasta MK-sarja üldvõitja Julia Simon kaotab neljandana 106 punktiga, Jeanmonnot on omakorda koondisekaaslasest 30 punkti kaugusel. Tomingas on üldarvestuses 21., Ermits 51., Külm 66. ja Talihärm 89.

Canmore'is on kavas sprint, jälitussõit ja viimasena ühisstardist sõit, ERR näitab kõiki võistlusi otsepildis.