Zahkna raskeima MK-etapi eel: võitlema minnes on väga tõenäoline põruda

Oslos lõppes MK-etapp pühapäeval ja sportlased asusid kohe pärast seda teele USA-sse, kus esimesed võistlused toimuvad juba reedel. Organismi jaoks ei ole see lihtne ülesanne: kiireim liinilend võtab koos ümberistumisega aega umbes 15 tundi, mille järel tuleb kohaneda ajavahega.

"IBU poolt oli tšarterlend, paljud riigid läksid sellega. Kuna meil oli hommikune lend, oli paljudel riikidel konkreetne kava: lennukisse, unerohi sisse ja magada nii palju kui saab," rääkis Zahkna ERR-ile. "USA-sse jõudsime kell 12-13 päeval ja oli vaja võidelda, et mitte minna vara magama. Esimesel päeval oli kõigil jube väsimus, aga sportlased peavad minema õigesse rütmi ja eksimisruumi ei ole. Pead unega võitlema."

Soldier Hollow's tõusevad sportlased rajal ligi 1800 meetri kõrgusele merepinnast. Euroopa kõrgeimal etapil Anterselvas on Zahkna sõnul vähemalt rajaolud kiiremad, sest lumi on seal heas seisus.

"Olud on praegu siin päris jamad. Oleme kõrgel mägedes, päike on väga intensiivne. Kolm treeningpäeva on kõigile olnud kohutavalt rasked, suusk ei libise, lumi on väga vesine, kops on lihtsalt kõigil koos. Kõigil on võrdselt raske," selgitas Zahkna. "Praegu pole soolatud ka, võistlustel seda juba tehakse, muidu on ebareaalselt ebaühtlased olud. Kõik, kes on varem siin käinud, oskavad öelda, et siin ongi üks kõige raskemaid radu. Kui alguses üle paned, ei taastu mitte kuidagi ära. Siinne etapp andestab rohkem neile, kes ei lase võib-olla nii hästi," lisas ta.

"Euroopaga võrreldes paistab kõige rohkem silma, et me ei sõida metsa vahel. Mõneti kõrbe moodi, sest oleme nii kõrgel. Kui hoiad ennast hullult tagasi, võid teha hullu sõidu, aga kui lähed võitlema, on väga suur tõenäosus põruda," tõdes enda sõnul pigem hooaja viimast, Kanada MK-etappi eelistav Zahkna. "Profiililt ühtegi järsku tõusu ei ole, aga pigem on need hästi pikad. Kõige raskemaks faktoriks ongi altituud, füüsiliselt tunned lihtsalt, et on raske sõita. Kõigis trennides tunned esimesed 20-30 minutit, nagu oleksid just haige olnud, keha on nii nõrk."

2002. aasta olümpialinnast Salt Lake Cityst 80 kilomeetri kaugusel asuvas Soldier Hollow's peeti 22 aastat tagasi OM-i laske- ja murdmaasuusavõistlused. Võistluspaik rajatigi spetsiaalselt olümpiamängude tarbeks,

"Ma isiklikult ei taju, et see oleks olümpia tõttu suurem või erilisem koht, ka korralduse mõttes ei paista midagi erilist silma. See linn, kus oleme, on väga selgelt inspireeritud Šveitsist, selle koha asutasidki minu arvates šveitslased, majade disain on väga euroopalik ja Šveitsi lippe on igal pool. Mäekuurort on neil siin lähedal kõva, ma ei ütleks, et laskesuusk väga silma paistaks. Ma ei kujuta ette, kui palju siia publikut tuleb ehk kui palju see inimesi kõnetab, raske näha, et Euroopast tullakse siia hordidega kohale," rääkis kolmapäeval koos ligi 150 laskesuusainimesega ka NBA meeskonna Utah Jazzi mängu külastanud Zahkna.

Reede õhtul kell 21.15 näitavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet meeste 4x7,5 km teatesõidust, kell 23.50 algab ETV ekraanil ülekanne naiste 7,5 km sprindist.