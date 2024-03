Kohutavalt alustanud Norra teatenelik võttis siiski võidu

Esimene vahetus algas norralase Sturla Holm Lägreidi vedamisel, kes tabas lamadestiirus kõik märgid ühtegi varupadrunit kasutamata, kuid püstitiirus oli lugu sootuks teine. Lägreid jättis kolm märki üles ja pidi sama mitmele trahviringile minema. Raskesse seisu sattunud norrakad tassis hädast välja järgmisena rajale tulnud Tarjei Bö, kes kasutas kahe tiiru peale ühte varupadrunit ja andis vahetuse üle vennale Johannes Thingnesele teisel kohal.

Noorem Bö läbis mõlemad tiirud eksimusteta ning kasvatas edumaa lähimate jälitajate Itaalia ja Saksamaa ees enam kui pooleminutiliseks. Ankrumees Vetle Sjaastad Christiansen ei andnud vendade Böde välja võideldud edumaad käest ja tõi Norra võidukalt finišisse.

Teisena ületas finišijoone Itaalia (0+8; +26,5) ja kolmandana Saksamaa (0+8; +27,3). USA pakkus kodupublikule hooaja vägevaima etteaste, lõpetades neljandana (1+9; +1.30,0). Vähem kui kahe minutiga kaotas võitjale veel Rootsi (1+9; +1.46,5).

Eesti nelik koosseisus Jakob Kulbin, Rene Zahkna, Kristo Siimer ja Raido Ränkel kordas hooaja parimat tulemust, saavutades 12. koha (+4.26,0). Eestlased kasutasid võistluse käigus 15 varupadrunit ja ankrumees Ränkel käis ka ühel trahviringil.

Hooaja kokkuvõttes võttis teatesõitude arvestuses kindla võidu Norra 450 punktiga. Teise ja kolmanda koha pälvisid vastavalt Saksamaa (330 p) ja Itaalia (290 p). Esikolmikust jäi esimesena välja Prantsusmaa (270 p). Eesti kogus 107 punkti ja platseerus 23 meeskonna konkurentsis 19. kohale.

Enne võistlust:

Põhja-Ameerikas toimusid laskesuusatamise MK-etapid viimati hooajal 2018/19, kui toona sõideti esmalt Canmore'is ja seejärel Soldier Hollow's. Viie aasta tagune võistluskalender oli selline, et kolm nädalat pärast USA etappi toimusid Östersundis maailmameistrivõistlused, mille järel lõppes hooaeg nädal hiljem Oslos.

Soldier Hollow's tõusevad sportlased rajal ligi 1800 meetri kõrgusele merepinnast. "Olud on praegu siin päris jamad. Oleme kõrgel mägedes, päike on väga intensiivne. Kolm treeningpäeva on kõigile olnud kohutavalt rasked, suusk ei libise, lumi on väga vesine, kops on lihtsalt kõigil koos. Kõigil on võrdselt raske," selgitas Eesti koondislane Rene Zahkna ERR-ile. "Praegu pole soolatud ka, võistlustel seda juba tehakse, muidu on ebareaalselt ebaühtlased olud. Kõik, kes on varem siin käinud, oskavad öelda, et siin ongi üks kõige raskemaid radu. Kui alguses üle paned, ei taastu mitte kuidagi ära. Siinne etapp andestab rohkem neile, kes ei lase võib-olla nii hästi," lisas ta.

Avavõistluseks on meeste 4x7,5 km teatesõit, kus koosseisus Jakob Kulbin, Rene Zahkna, Kristo Siimer ja Raido Ränkel tuleb rajale ka Eesti. Teatesõitu sõideti USA pinnal viimati kaheksa aastat tagasi, kui võisteldi Maine'is Presque Isle'is.