Treenerite tippkursusel jagasid teadmisi mainekad Hollandi koolitajad

Kõrgeima jalgpalli treenerilitsentsi, ehk PRO-litsentsi Eesti kursust juhendasid möödunud nädalal kuulsad Hollandi treenerid Bert van Lingen ja Vera Pauw.

"Toome palju näiteid oma karjäärist ja töömeetoditest, mille oleme oma karjääri jooksul välja töötanud. Mul oli õnne töötada koos Rinus Michelsiga, kelle abitreener ma olin 1988. aasta EM-il. Seega mul on inimestele palju rääkida, et aidata neil paremateks treeneriteks saada," ütles van Lingen, kelle minevikus on muuseas ka 13-aastane peatreenerikogemus Hollandi naiste jalgpallikoondisega.

Vera Pauw on juhendanud muuhulgas Hollandi ja Iirimaa naistekoondisi, kuid olnud varemalt õpetaja, mistõttu teooria edasi andmine pole talle sugugi võõras.

Tema sõnul on naiste roll treenerikoolituses aina kasvamas. "Koolituse kohapealt tunnen, et ka naistreenerite teadmisi ja kogemusi hinnatakse tänapäeval kõrgelt. Mina ei tunne end siin tarkust jagades kuidagi teisiti kui üksnes naistreenereid koolitades," sõnas kogenud treener.

Kuigi van Lingenit peetakse jalgpallis Hollandi suuna eestvedajaks, ta ise seda nõnda nimetada ei taha. "Mulle ei meeldi jalgpalli liigitada Itaalia, Brasiilia või Hollandi suunaks. On ainult üks suund: jalgpalli suund. Jalgpallist on lihtne aru saada, aga seda mängida või õpetada on palju keerulisem," sõnas van Lingen.

Käimasoleva UEFA Pro ehk Euroopa kõrgeima taseme kvalifikatsioonikursuse treenerite lend alustas õpinguid 2023. aasta augustis. UEFA Pro kvalifikatsioonikursusel alustasid möödunud aastal õpinguid Nikita Andreev, Aivar Anniste, Denis Belov, Alo Bärengrub, Victor Manuel Gomes Da Silva, Joel Indermitte, Dmitri Kruglov, Daniel Meijel, Lauri Nuuma, Marti Pähn, Jaanus Reitel, Sirje Kapper, Nikolai Toštšev, Siim Valtna, Konstantin Vassiljev ja Vladimir Voskoboinikov.

