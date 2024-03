Rula kaudu kaardimängu jõudnud Ranno Sootla: pokkerinägu on väga oluline

Ranno Sootla on 17 aastat tegelenud rulatamisega, kuid suurimad tulemused noppinud viimase kümne aasta jooksul hoopis pokkeriprofina.

"Professionaal on see, kelle leib see on, kes näeb vaeva ka väljaspool laudasid, kellel on treenerid, kes pidevalt tegeleb enda mängu kallal, aga mitte ainult mängu, vaid ka oma mentaalse poole kallal," ütles Sootla ERR-ile. "Ma arvan, see on selles mängus oluline aspekt."

Erinevatel Euroopa ja ka Ameerika pokkeriturniiridel edukalt esinenud Sootla sõnul on pokker mõttesport, millega on küll võimalik raha teenida, kuid mida ei saa segi ajada lihtsalt hasartmängurlusega.

"Kui ma sain oma esimesed väiksed võidud kätte, siis see motiveeris mind mängu natuke rohkem uurima, kuidas tegelikult seda mängu mängida," sõnas ta.

"Tol ajal olid juba igasugused erinevad treeningsaidid ja videod, mida sai vaadata. Lihtsalt ise mängisin rohkem tunde ja seega arenesin kiiremini. Mingil määral see on täielik sport. Spordis on samamoodi, et inimestel on mentorid, tehnilised nõustajad, mentaalsed nõustajad."

Kümme aastat tagasi esimese Kings of Tallinna turniiri võitnud Sootla sõnul tuleb edukal mängijal tunda hästi mänguteooriat, olla vaimselt hästi tasakaalus. Aga ka pokkerinägu on oluline.

"See on väga oluline asi, mida omada, et sa ei kukuks kilkama, kui sa saad head kaardid või et sa ei annaks oma vastastele informatsiooni, sest see on mäng, mis baseerub informatsioonil," lausus ta.