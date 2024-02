Peking valiti taas kergejõustiku MM-i korraldajaks

See on teine kord, kui Peking kergejõustiku MM-i võõrustab, esimest korda tehti seda Pekingi olümpiastaadionil 2015. aastal.

Üldse saab Pekingist kolmas linn, kus on kahel korral kergejõustiku MM peetud: Helsingis oli MM 1983. ja 2005. aastal, Tokyo esimest korda 1991. ja teist korda järgmisel aastal.

Hiina võõrustab järgmisel aastal ka sisekergejõustiku MM-i, mis peetakse Nanjingis.

Lisaks MM-i võõrustaja valimisele tegi rahvusvahelise kergejõustikuliidu nõukogu otsuse muuta suvist kalendrit niimoodi, et alates 2025. aastast on hooaja viimane võistlus just MM, mis peetakse septembri keskpaigas.