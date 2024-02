Ermits: üldpildis läksime natuke lati alt läbi

Eesti juuniorid alustasid kodust MM-i 13. kohaga ning juuniorid saavutasid 17. koha. "Üldpildis läksime natuke lati alt läbi," ütles laskesuusakoondise treener Kalev Ermits võistluspäeva lõpus.

"Sportlastel oli erinevaid asju, kellel tuli laskmine välja, sõidurajal ei teinud oma parimat. Ja oli ka vastupidi, väikseid asju igal sportlasel. Paar head asja, paar kehvemat asja," lisas ta. "Kindlasti nüüd võtame kokku ja proovime paremini teha. Kodutiir ja nende olude kohta eksisime liiga palju."

Ta ütles, et Tehvandi rasked olud ei ole eestlastele uus asi ning lasketiiru tuulega tuleb kohaneda. "Nii palju kui mina ilmaennustust olen vaadanud, siis plusspoolele ilm jääb," ütles Ermits.

"Pigem isegi tuleb vihmasadu juurde ehk rada jääb nii kui nii raskeks. Tuuleolud on alati, Tehvandi tiir on väga tuuline ja praegu see tuul puhub paremalt vasakule. Teinekord keerab teistpidi, aga väga harva olen näinud, et siin üldse tuult ei ole. Tuleb kohaneda, oleme selleks kõik valmis. Tuhanded töötunnid, tuhandeid padruneid on nendes oludes lastud. Peame selleks valmis olema," sõnas treener.

Ermits ütles, et eestlaste pingetaluvus kõigub samuti seinast seina. "Meil on tiimis omajagu sportlasi, mõnel kiirgab närvilisust ja pinget, mõni võtab väga rahulikult. Koguaeg on justkui koduväljak ja oled treeningul. Kas see kasuks tuleb või mitte, on ka nii ja naa," ütles ta.

"Meil endil ei ole ootused suureks lastud, me oleme sellises eas sportlastega siin, kes on noored ja proovime alati midagi õppida. Pikas perspektiivis, et oleks täiskasvanueas head sportlased olemas. See on vaheetapp, kindlasti igast päevast proovime võtta maksimumi ja õppida nii palju kui võimalik," lõpetas Ermits.

Kodune MM jätkub laupäeval noormeeste 12,5 km ja neidude 10 km distantsidega. ERR-i spordiportaali otseülekanne noormeeste sõidust algab kell 10.20 ning neidude sõidust kell 13.50.